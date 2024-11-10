Эстонская компания предоставит Украине ракеты для сбивания дронов для испытаний

Украина рассчитывает получить эстонские противодронные ракеты в ближайшие месяцы. Как отметило ведомство, первые образцы ракет для тестов поступят до конца 2024 года.

Ракеты, которые испытает Украина, предназначены прежде всего для противодействия дронам и способны сбивать цели на высоте до 2 км. По данным Минобороны, эта тема широко обсуждалась во время встречи в Киеве руководства Frankenburg Technologies с заместителем министра обороны Украины.

„Мы стремимся помочь Украине победить в этой войне. Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов“, - цитирует ERR слова исполнительного директора Frankenburg Technology и бывшего канцлера Министерства обороны Эстонии Кусти Сальма.

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