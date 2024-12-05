ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях(2)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр по вопросам климата Йоко Алендер.
По словам Михала, хорошая новость заключается в том, что объемы обрабатывающей промышленности после долгого спада начали расти. Более подробно об этом ЗДЕСЬ. Министр выразил надежду на то, что самое плохое позади и дальше ситуация будет только улучшаться. Правительство решило провести дополнительные учения „Okas“, которые пройдут с 3 по 15 декабря и на которые пригласят до 250 резервистов. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
На кабинетном заседании было принято 16 решений. Например, изменено постановление, касающееся работы Кассы здоровья. В будущем касса сможет использовать данные общеевропейских клинических анализов, в результате чего можно будет предложить пациентам новые лекарства. Были утверждены позиции Эстонии по подготовке к расширению ЕС, речь идет о 6-9 новых членах. Как отметил премьер, в свете этого важно уделять достаточно внимания укреплению внешних границ ЕС, свой вклад должны вносить все.
Работа над климатическим законом продолжается, сообщила в свою очередь Алендер. „Обсуждение в правительстве показало ограниченность ресурсов и сложность проблемы. Социал-демократы продемонстрировали желание повысить амбиции Эстонии, при этом Хартман выразила оправданное беспокойство о последствиях для людей в этой сфере и этих регионах. В связи с этим мы попросили соцдемов как можно скорее сообщить нам, в чем именно они хотели бы увеличить амбиции“.
Люди видят, что тема очень сложная и у разных сторон могут быть диаметрально противоположные интересы. Некоторые популисты пытаются использовать этот момент в своих целях вместо того, чтобы заниматься поиском точек соприкосновения, отметила министр.
Еще одна важная тема, которую обсуждали члены правительства, касается энергетической безопасности. „Управляемые мощности являются основной гарантией нашей энергетической безопасности, того, что в домах тепло и горит свет. На фоне этого фактом является то, что электричество, произведенное из горючего сланца, слишком дорогое. Люди не хотят потреблять такое дорогое электричество, но энергетическую безопасность обеспечивать нужно. Необходимо найти эти средства“, - заявила Алендер.