ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

По словам Михала, хорошая новость заключается в том, что объемы обрабатывающей промышленности после долгого спада начали расти. Более подробно об этом ЗДЕСЬ. Министр выразил надежду на то, что самое плохое позади и дальше ситуация будет только улучшаться. Правительство решило провести дополнительные учения „Okas“, которые пройдут с 3 по 15 декабря и на которые пригласят до 250 резервистов. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

На кабинетном заседании было принято 16 решений. Например, изменено постановление, касающееся работы Кассы здоровья. В будущем касса сможет использовать данные общеевропейских клинических анализов, в результате чего можно будет предложить пациентам новые лекарства. Были утверждены позиции Эстонии по подготовке к расширению ЕС, речь идет о 6-9 новых членах. Как отметил премьер, в свете этого важно уделять достаточно внимания укреплению внешних границ ЕС, свой вклад должны вносить все.

Работа над климатическим законом продолжается, сообщила в свою очередь Алендер. „Обсуждение в правительстве показало ограниченность ресурсов и сложность проблемы. Социал-демократы продемонстрировали желание повысить амбиции Эстонии, при этом Хартман выразила оправданное беспокойство о последствиях для людей в этой сфере и этих регионах. В связи с этим мы попросили соцдемов как можно скорее сообщить нам, в чем именно они хотели бы увеличить амбиции“.

Люди видят, что тема очень сложная и у разных сторон могут быть диаметрально противоположные интересы. Некоторые популисты пытаются использовать этот момент в своих целях вместо того, чтобы заниматься поиском точек соприкосновения, отметила министр.