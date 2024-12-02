Правительство вызывает на проверочные сборы Okas до 250 резервистов

Для резервистов инженерного батальона 1-й пехотной бригады учения пройдут в гибком формате. Это означает, что резервисты получат возможность на какое-то время уйти домой. Однако они должны быть готовы вернуться на сборы в любое время.

Для резервистов батареи ПВО учения пройдут в промежутке 3-8 декабря.

Бойцы могут убедиться в получении или отсутствии повестки на странице регистра военнообязанных.

Личный состав роты охраны дивизиона береговой обороны может получить дополнительную информацию по телефону +372 8002525 или же отправить вопрос на электронную почту info@kra.ee .

Учения Okas 2024-2 проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе учений оценивается работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов, входящих в штат сил быстрого реагирования.

Помимо этого, кадровые военные, резервисты и срочники попрактикуются в реализации планов достижения боевой готовности, а также проведут занятия по выполнению боевых задач.

Проверочные сборы носят тренировочный характер, угроза безопасности Эстонии отсутствует.

Силы обороны отвечают за готовность государства к любым ситуациям. Они должны быть готовы защищать Эстонию, а также практиковать оборону страны на учениях.

Это первые по счету проверочные сборы в этом году, последние аналогичные учения прошли в октябре 2024 года.

Модель государственной обороны Эстонии опирается на вооруженный резерв. Она доказала свою жизнеспособность в качестве эффективного инструмента сдерживания. Обеспечение безопасности Эстонии требует проведения регулярных учений, которые помогают сохранять и развивать потенциал подразделений резерва к оперативному реагированию.

Силы обороны регулярно проводят не только проверочные сборы, но и большие и малые учения с длительным периодом уведомления (120 дней), такие как Siil („Ёж“) и Kevadtorm („Весенний шторм“).

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