ГРАФИКИ | Хорошая новость: в октябре объем продукции обрабатывающей промышленности наконец увеличился
По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в октябре 2024 года продукции в постоянных ценах столько же, сколько в том же месяце прошлого года. Из трех секторов промышленности производство увеличилось в обрабатывающей промышленности (0,8%), однако сократилось в горнодобывающей промышленности (2,8%) и в энергетике (на 7,4%).
Промышленные предприятия произвели в октябре столько же продукции, сколько в том же месяце прошлого года.
Из наиболее весомых отраслей обрабатывающей промышленности больше всего увеличилось производство продуктов питания и изделий из металла, сократились деревообработка и производство компьютеров и электронного оборудования.
В октябре объемы как промышленного производства, так и обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с сентябрем на 1,5%.
Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что спустя долгое время объем продукции обрабатывающей промышленности в октябре немного увеличился. „После почти 2,5 года сокращения объемов производство увеличилось по сравнению с октябрем 2023 года на 0,8%“, — добавила Бундер.
В октябре увеличение объемов промышленного производства наблюдалось в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей промышленности увеличилось производство продуктов питания (6,4%), изделий из металла (3,8%), электрооборудования (9,9%) и строительных материалов (8%). Сокращение среди наиболее весомых отраслей промышленности наблюдалось в деревообработке (4,1%), производстве компьютеров и электронного оборудования (7,4%), а также транспортных средств, прицепов и полуприцепов (3,2%).
В октябре 2024 года на внешнем рынке было продано 67,7% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.
По сравнению с октябрем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в текущих ценах на 1,9% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 3,5%, продажа продукции на экспорт увеличилась на 5%.
Согласно сезонно откорректированным данным, в октябре объемы как промышленного производства, так и обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с сентябрем на 1,5%.
В сфере энергетики производство электроэнергии в октябре количественно (MВт-ч) увеличилось на 20,6%, производство тепла сократилось на 14,4%.
Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.
Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.
Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы „Индекс объема промышленной продукции“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.
Информацию по отраслям промышленности можно найти здесь.
Смотрите также разделы по промышленности. Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.