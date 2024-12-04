ГРАФИКИ | Хорошая новость: в октябре объем продукции обрабатывающей промышленности наконец увеличился

Промышленные предприятия произвели в октябре столько же продукции, сколько в том же месяце прошлого года.

Из наиболее весомых отраслей обрабатывающей промышленности больше всего увеличилось производство продуктов питания и изделий из металла, сократились деревообработка и производство компьютеров и электронного оборудования.

В октябре объемы как промышленного производства, так и обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с сентябрем на 1,5%.

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что спустя долгое время объем продукции обрабатывающей промышленности в октябре немного увеличился. „После почти 2,5 года сокращения объемов производство увеличилось по сравнению с октябрем 2023 года на 0,8%“, — добавила Бундер.

В октябре увеличение объемов промышленного производства наблюдалось в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей промышленности увеличилось производство продуктов питания (6,4%), изделий из металла (3,8%), электрооборудования (9,9%) и строительных материалов (8%). Сокращение среди наиболее весомых отраслей промышленности наблюдалось в деревообработке (4,1%), производстве компьютеров и электронного оборудования (7,4%), а также транспортных средств, прицепов и полуприцепов (3,2%).

В октябре 2024 года на внешнем рынке было продано 67,7% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с октябрем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в текущих ценах на 1,9% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 3,5%, продажа продукции на экспорт увеличилась на 5%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в октябре объемы как промышленного производства, так и обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с сентябрем на 1,5%.

В сфере энергетики производство электроэнергии в октябре количественно (MВт-ч) увеличилось на 20,6%, производство тепла сократилось на 14,4%.