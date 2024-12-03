Депутат горсобрания Тарту Имре Вяхи вступил в Центристскую партию

„В государстве и в Тарту правит Партия реформ, ее деятельность можно охарактеризовать одним словом – беспомощность, - сказал Имре Вяхи. - Экономика Эстонии падает уже десять кварталов подряд, однако правительство не предпринимает никаких действий. Дефицит госбюджета пытаются покрыть за счёт повышения налогов и сокращений, однако экономическая теория подтверждает, что это лишь усугубит спад и вместе с тем- бедность. У Центристской партии есть чёткий план, как вывести страну из застоя, и я обещаю внести свой вклад в его реализацию“.

По словам Имре Вяхи, вызывает беспокойство ситуация в Тарту и, чтобы изменить ее, он присоединяется к фракции Центристской партии в городском собрании.

„Возглавляемая Партией реформ мэрия безответственно распорядилась городским бюджетом, поэтому в следующем году нас ожидают серьёзные сокращения. То же самое Партия реформ делала и перед последними парламентскими выборами – дефицит госбюджета был доведен до миллиарда и в то же время реформисты раздавали громкие обещания. Последствия этого в виде повышения налогов, сокращений и экономического спада ощущает на себе каждый“, - сказал Имре Вяхи.

Депутат Европейского парламента Яак Мадисон отметил, что Имре Вяхи видит целостную картину и в своей деятельности руководствуется прежде всего интересами Эстонии. „В рядах Центристской партии можно достичь больших целей. Это может быть как восстановление экономического роста, так и защита суверенитета Эстонии, поддержка многодетных семей и пожилых людей, а также обеспечение обороноспособности“, - добавил Яак Мадисон.