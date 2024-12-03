Депутат горсобрания Тарту Имре Вяхи вступил в Центристскую партию(2)
В Центристскую партию решил вступить депутат городского собрания Тарту и предприниматель Имре Вяхи. Он подчеркнул, что как государство, так и город Тарту из-за бездействия властей зашли в тупик.
„В государстве и в Тарту правит Партия реформ, ее деятельность можно охарактеризовать одним словом – беспомощность, - сказал Имре Вяхи. - Экономика Эстонии падает уже десять кварталов подряд, однако правительство не предпринимает никаких действий. Дефицит госбюджета пытаются покрыть за счёт повышения налогов и сокращений, однако экономическая теория подтверждает, что это лишь усугубит спад и вместе с тем- бедность. У Центристской партии есть чёткий план, как вывести страну из застоя, и я обещаю внести свой вклад в его реализацию“.
По словам Имре Вяхи, вызывает беспокойство ситуация в Тарту и, чтобы изменить ее, он присоединяется к фракции Центристской партии в городском собрании.
„Возглавляемая Партией реформ мэрия безответственно распорядилась городским бюджетом, поэтому в следующем году нас ожидают серьёзные сокращения. То же самое Партия реформ делала и перед последними парламентскими выборами – дефицит госбюджета был доведен до миллиарда и в то же время реформисты раздавали громкие обещания. Последствия этого в виде повышения налогов, сокращений и экономического спада ощущает на себе каждый“, - сказал Имре Вяхи.
Депутат Европейского парламента Яак Мадисон отметил, что Имре Вяхи видит целостную картину и в своей деятельности руководствуется прежде всего интересами Эстонии. „В рядах Центристской партии можно достичь больших целей. Это может быть как восстановление экономического роста, так и защита суверенитета Эстонии, поддержка многодетных семей и пожилых людей, а также обеспечение обороноспособности“, - добавил Яак Мадисон.
После того, как председателем центристов стал Михаил Кылварт, партию покинули несколько видных политиков, включая ее бывшего лидера Юри Ратаса, а также бывших и действующих депутатов Рийгикогу и членов правительства. Однако в августе 2024 в Центристскую партию вступил бывший политик EKRE Яак Мадисон. „Для меня большая честь присоединиться к Центристской партии, у которой есть четкое видение защиты суверенитета Эстонии в Европейском союзе и конкретный план спасения экономики страны“, – сказал Мадисон в сообщении, отправленном позже в СМИ.