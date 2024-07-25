25.07.2024, 07:20
13 разгневанных центристов. Теперь уже бывших
Партия Михаила Кылварта продолжает нести потери
ФОТО: | Delfi Meedia
После того как в сентябре прошлого года Михаил Кылварт возглавил Центристскую партию, из нее ушли, кажется, все видные политики, а бывший вице-мэр Таллинна, ставший министром в новом правительстве, просто погасил за собой свет.
В спорте такие переходы игроков из одной команды в другие обычно называют трансферами. Но вряд ли Центристская партия получила за ушедших хоть какой-то весомый актив, зато заметно укрепила конкурентов. RusDelfi вспоминает главные достижения тех, кто сменил зеленый на другие цвета, и предлагает читателям свою трансферную таблицу.
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