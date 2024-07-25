13 разгневанных центристов. Теперь уже бывших

В спорте такие переходы игроков из одной команды в другие обычно называют трансферами. Но вряд ли Центристская партия получила за ушедших хоть какой-то весомый актив, зато заметно укрепила конкурентов. RusDelfi вспоминает главные достижения тех, кто сменил зеленый на другие цвета, и предлагает читателям свою трансферную таблицу.