Новости Эстонии
25.07.2024, 07:20

13 разгневанных центристов. Теперь уже бывших

 
Партия Михаила Кылварта продолжает нести потери
Юри Ратас и Танель Кийк теперь в разных партиях
Юри Ратас и Танель Кийк теперь в разных партиях
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

После того как в сентябре прошлого года Михаил Кылварт возглавил Центристскую партию, из нее ушли, кажется, все видные политики, а бывший вице-мэр Таллинна, ставший министром в новом правительстве, просто погасил за собой свет.

В спорте такие переходы игроков из одной команды в другие обычно называют трансферами. Но вряд ли Центристская партия получила за ушедших хоть какой-то весомый актив, зато заметно укрепила конкурентов. RusDelfi вспоминает главные достижения тех, кто сменил зеленый на другие цвета, и предлагает читателям свою трансферную таблицу.

Юри Ратас

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