Новости Эстонии
23.07.2024, 20:24

Новый министр Владимир Свет - о последнем разговоре с Кылвартом, кредитах в Ласнамяэ, смертях на дорогах и русском акценте в эстонском

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Владимир Свет
Владимир Свет
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Новый министр инфрастуктуры Владимир Свет встретил журналистов RusDelfi в кабинете, переделанном из бывшей переговорной комнаты. В одном конце рабочий стол с двумя мониторами, в другом - журнальный столик с диваном и креслом. Гора шоколадных конфет на столике придает обстановке чуть менее официальный вид. Насколько это вообще возможно в министерстве.

„Я не фанат сладкого, - улыбается Владимир, предупреждая наш первый вопрос, - сам только въехал в этот кабинет“.

В большом интервью:

Что ответил Михаил Кылварт, когда Владимир Свет позвонил ему и сказал, что уходит из Центристской партии?

Почему в Ласнамяэ не используют программу Kredex для реновации домов?

Rail Baltic будет? А четырехполосные шоссе? А на дорогах люди перестанут гибнуть?

Программа-минимум от нового министра

Путин - это...

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