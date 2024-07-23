Новый министр Владимир Свет - о последнем разговоре с Кылвартом, кредитах в Ласнамяэ, смертях на дорогах и русском акценте в эстонском(27)
Новый министр инфрастуктуры Владимир Свет встретил журналистов RusDelfi в кабинете, переделанном из бывшей переговорной комнаты. В одном конце рабочий стол с двумя мониторами, в другом - журнальный столик с диваном и креслом. Гора шоколадных конфет на столике придает обстановке чуть менее официальный вид. Насколько это вообще возможно в министерстве.
„Я не фанат сладкого, - улыбается Владимир, предупреждая наш первый вопрос, - сам только въехал в этот кабинет“.
В большом интервью:
Что ответил Михаил Кылварт, когда Владимир Свет позвонил ему и сказал, что уходит из Центристской партии?
Почему в Ласнамяэ не используют программу Kredex для реновации домов?
Rail Baltic будет? А четырехполосные шоссе? А на дорогах люди перестанут гибнуть?
Программа-минимум от нового министра