Бывший политик EKRE Яак Мадисон присоединился к Центристской партии(22)
Согласно коммерческому регистру, ряды партии Центристов пополнил депутат Европарламента Яак Мадисон, до лета 2024 года представлявший EKRE.
Яак Мадисон родился в апреле 1991 года. В 2015 году впервые стал депутатом Рийгикогу по списку EKRE, а в 2019 году - депутатом Европарламента. В 2023 году вновь прошел в Рийгикогу, однако отказался от мандата в пользу Европарламента. В июне 2024 года набрал 32 868 голосов и получил мандат на депутатство в Европарламенте. Вскоре после этого Мадисон покинул ряды партии EKRE. Переход Мадисона в стан центристов ожидался после того, как он совместно с Михаилом Кылвартом опубликовал заявление с призывом к объединению оппозиции.
После того, как председателем центристов стал Михаил Кылварт, партию покинули несколько видных политиков, включая ее бывшего лидера Юри Ратаса, а также бывших и действующих депутатов Рийгикогу и членов правительства.
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