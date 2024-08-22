Бывший политик EKRE Яак Мадисон присоединился к Центристской партии

Яак Мадисон родился в апреле 1991 года. В 2015 году впервые стал депутатом Рийгикогу по списку EKRE, а в 2019 году - депутатом Европарламента. В 2023 году вновь прошел в Рийгикогу, однако отказался от мандата в пользу Европарламента. В июне 2024 года набрал 32 868 голосов и получил мандат на депутатство в Европарламенте. Вскоре после этого Мадисон покинул ряды партии EKRE. Переход Мадисона в стан центристов ожидался после того, как он совместно с Михаилом Кылвартом опубликовал заявление с призывом к объединению оппозиции .