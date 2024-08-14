14.08.2024, 19:45
МНЕНИЕ | Пакт Кылварта-Мадисона: призывавший высылать серопаспортников Мадисон стал лучшим другом „защитников русскоязычных“?
ФОТО: | Delfi Meedia
Опубликованная сегодня утром совместная статья лидера центристов Михаила Кылварта и ультраправого евродепутата Яака Мадисона – последнее подтверждение, что защищающие на словах интересы русскоязычных жителей Эстонии центристы решили заключить сделку с дьяволом. Центристская партия превращается в правоконсервативных популистов, которым не стыдно сотрудничать с националистом, который всего-то несколько лет назад призывал высылать из страны серопаспортников и расхваливал фашистов, пишет член правления Ида-Вируского отделения социал-демократов Марк Герассименко.
Факт сотрудничества Кылварта с Мадисоном должен стать точкой невозврата для любого здравомыслящего русскоязычного жителя Эстонии.
Уже заказано?