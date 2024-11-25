Таллиннский аэропорт после крушения самолета в Вильнюсе прокомментировал, будут ли введены дополнительные меры безопасности

„Правила и требования безопасности устанавливаются во всех странах-членах Европейского союза одинаково и единообразно. В Таллиннском аэропорту все работает в соответствии с действующими требованиями безопасности. Процедуры в каждом отделе установлены, и мы их соблюдаем. Для пассажиров ничего не изменилось: в аэропорт по-прежнему нужно приезжать за два часа до вылета, чтобы спокойно пройти все предполетные процедуры“, – сообщили RusDelfi в Таллиннском аэропорту.

В случае любого происшествия необходимо дождаться официального расследования и его результатов, ответили представители Таллиннского аэропорта. „Если будет принято решение о введении дополнительных мер, то это произойдет централизованно и после анализа“, — прокомментировали

Напомним, что в понедельник утром в Вильнюсе недалеко от столичного аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет компании DHL.

Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника. По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, самолет упал во двор двухэтажного жилого дом. Спасатели освободили одного из пилотов, он пришел в сознание. Другой пилот скончался. Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших.

Пожарные-спасатели сказали Delfi, что данных о пострадавших жителях дома нет. На месте работают 7 автоцистерн и пожарные аэропорта. По данным полиции, загорелся двухэтажный жилой дом, в котором оборудованы четыре квартиры. В доме живут три семьи. Пожарные эвакуировали 12 человек, люди не пострадали.

Представитель DHL в Литве сообщил, что компания расследует обстоятельства происшествия. По словам Аушры Руткаускене, самолет регулярно перевозил грузы бизнес-клиентов и частных лиц, и в нем не было ничего, что могло бы вызвать подозрения. Она отметила, что содержимое посылок весьма разнообразно — как деловые, так и личные вещи.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить