ВИДЕО | В Вильнюсе на дом упал и загорелся грузовой самолет DHL – начался большой пожар, погиб один человек

Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника. По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, самолет упал во двор двухэтажного жилого дом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание. Другой пилот скончался (по данным портала LRT - это гражданин Испании). Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших. Всего на борту было 4 человека - два пилота и два сотрудника DHL.

Пожарные-спасатели сказали Delfi, что данных о пострадавших жителях дома нет. На месте работают 7 автоцистерн и пожарные аэропорта. По данным полиции, загорелся двухэтажный жилой дом, в котором оборудованы четыре квартиры. В доме живут три семьи. Пожарные эвакуировали 12 человек, люди не пострадали.

Самолет летел из Лейпцига, его оператор - компания SWIFT Air. DHL арендует этот самолет. Представитель DHL в Литве сообщил, что компания расследует обстоятельства происшествия. По словам Аушры Руткаускене, самолет регулярно перевозил грузы бизнес-клиентов и частных лиц, и в нем не было ничего, что могло бы вызвать подозрения. Она отметила, что содержимое посылок весьма разнообразно - как деловые, так и личные вещи.

Она сообщила, что компания расследует обстоятельства происшествия, а в самолете находились люди, связанные с компанией Swift Air.

„Все, что мы знаем о пассажирах, это то, что один мертв, а остальные находятся в больнице. Представители наших коллег уже выехали в больницу и выясняют ситуацию“, - рассказала Руткаускене.

В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.