Крушение самолета в Вильнюсе: версию теракта не исключают, ведутся поиски экипажа
Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем, пишет ru.delfi.lt.
"У нас несчастный случай. На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются", – сообщил журналистам Виткаускас на пресс-конференции в понедельник. По его словам, сейчас ведутся поиски членов экипажа, управлявшего самолетом. Как сообщалось ранее, один из них был найден, это пилот, который погиб.
Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что эту версию нельзя исключать.
"Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена и проверена. Впереди нас ждет долгая работа. Думаю, что осмотр места происшествия, сбор доказательств и предметов может занять целую неделю. Ответы будут нескоро", — отметил он.
В понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета.
Полиция начала предварительное расследование авиакатастрофы в Вильнюсе. Расследование ведется в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств, дорог и находящихся на них сооружений. Об этом агентству Elta сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис. Лицо, ненадлежащим образом осуществившее техническое обслуживание или ремонт железнодорожного, водного или воздушного транспорта, дорог, устройств сигнализации или сооружений связи, а также газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи или связи, что привело к гибели человека, причинению тяжких травм или особо крупному имущественному ущербу, может быть наказано лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Как сообщило агентство Elta, пожар, возникший в результате крушения самолета в Вильнюсе недалеко от аэропорта, был локализован. Сам самолет полностью уничтожен огнем. "В 7:33 утра пожар был локализован, на месте продолжают работать пожарные. На месте происшествия находятся шесть пожарных автоцистерн, автомобиль по транспортировке воды, создан штаб по координации спасательных работ", – рассказала представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене.
"Самолет, который должен был приземлиться в Вильнюсском аэропорту, упал за несколько километров до аэропорта, и его обломки скользили несколько сотен метров, задевая жилой дом", – сообщил руководитель Департамента пожарной охраны и спасения Ренатас Пожела. В результате загорелась инфраструктура дома, складские постройки, автомобиль. Пожарные успешно эвакуировали 12 жильцов дома.
Глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис считает, что пока рано связывать авиакатастрофу в Вильнюсе с какой-либо враждебной деятельностью. Однако он отметил, что спецслужбы пока не исключают, что авиакатастрофа, произошедшая в понедельник утром, могла быть терактом. По словам Яунишкиса, обстоятельства происшествия прояснятся после изучения всей информации.
"Пока, насколько известно, связывать происшествие с кем-то или делать преждевременные выводы рано. У нас не было никакой предварительной информации об этом. Со временем все обстоятельства и детали станут ясны", – сказал Яунишкис на пресс-конференции после встречи с главой государства. "Мы работаем с зарубежными партнерами и получаем всю информацию — как только что-то станет известно, мы сразу сообщим", – добавил он. Яунишкис также признал, что спецслужбы не исключают версию теракта.