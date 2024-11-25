Крушение самолета в Вильнюсе: версию теракта не исключают, ведутся поиски экипажа

"У нас несчастный случай. На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются", – сообщил журналистам Виткаускас на пресс-конференции в понедельник. По его словам, сейчас ведутся поиски членов экипажа, управлявшего самолетом. Как сообщалось ранее, один из них был найден, это пилот, который погиб.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что эту версию нельзя исключать.

"Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена и проверена. Впереди нас ждет долгая работа. Думаю, что осмотр места происшествия, сбор доказательств и предметов может занять целую неделю. Ответы будут нескоро", — отметил он.

В понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета.

Полиция начала предварительное расследование авиакатастрофы в Вильнюсе. Расследование ведется в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств, дорог и находящихся на них сооружений. Об этом агентству Elta сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис. Лицо, ненадлежащим образом осуществившее техническое обслуживание или ремонт железнодорожного, водного или воздушного транспорта, дорог, устройств сигнализации или сооружений связи, а также газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи или связи, что привело к гибели человека, причинению тяжких травм или особо крупному имущественному ущербу, может быть наказано лишением свободы на срок от трех до восьми лет.