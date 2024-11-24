ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1005-й день) | СБУ показала фрагменты ракеты „Орешник“, которой Россия ударила по Днепру

СБУ показала фрагменты ракеты „Орешник“. В ночь на 21 ноября российская армия ударила баллистической ракетой по городу Днепр. В четверг вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием „Орешник“. По словам Путина, это был ответ на удары западным высокоточным оружием по целям на российской территории. В воскресенье Служба безопасности Украины продемонстрировала части баллистической ракеты, которой был атакован Днепр.

Байден решил пока не призывать пригласить Украину в НАТО. В Белом доме рассматривали возможность публичного призыва к официальному приглашению Украины в НАТО, однако решили этого не делать. Об этом в субботу, 23 ноября, пишет агентство Bloomberg. По его данным, администрация действующего президента Джо Байдена отказалась от идеи такого символического призыва, „учитывая незначительную вероятность успеха в краткосрочной перспективе“. Вместо этого, пишет Bloomberg, предполагается разработка ряда двусторонних соглашений о безопасности, которые предоставят Украине такие гарантии. „Байден пытается оказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому максимально сильную поддержку“, прежде чем состоится инаугурация Дональда Трампа, которая назначена на 20 января 2025 года, отмечает агентство. Одно из наиболее значимых принятых Белым домом решений - предоставленное Украине разрешение наносить удары дальнобойным западным оружием по военным объектам на территории России. Кроме того, на прошедшем в Бразилии саммите G20 Байден призвал поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

FT: Россия завербовала сотни йеменцев для войны в Украине. Их заставляют подписывать контракты. Подробности ЗДЕСЬ.

Россия ночью атаковала Украину 77 ударными дронами. „Оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа „, - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, дроны были подняты в небо из районов Орла и Брянской области. Согласно сводке ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 50 дронов над Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областями Украины. Еще 19 беспилотников были „локально потеряны“ в ряде украинских регионов в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Военные уточнили, что в воздушном пространстве Украины оставались еще четыре дрона.

Минобороны РФ: за ночь над российскими регионами были сбиты 34 украинских беспилотника. 27 дронов были сбиты над территорией Курской области, 4 — над Липецкой, два — над Белгородской и один — над территорией Орловской области. О жертвах или разрушениях российское министерство обороны не сообщает.

В Румынии проходят президентские выборы. Среди фаворитов — противник военной помощи Украине, которого обвиняли в связях с ФСБ РФ. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.