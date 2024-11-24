В Румынии проходят президентские выборы. Среди фаворитов — противник военной помощи Украине, которого обвиняли в связях с ФСБ РФ

Во время предвыборной кампании Джордже Симион не раз говорил о войне в Украине, с которой граничит Румыния. В 2022 году и позже он не раз называл Владимира Путина военным преступником, но при этом Симион выступает против поставок оружия Украине. Его также обвиняли в связях с российскими спецслужбами, на что Симион отвечал, что он возглавляет „самую русофобскую партию Румынии“.