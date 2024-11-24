BBC News Русская служба
24.11.2024, 10:15

В Румынии проходят президентские выборы. Среди фаворитов — противник военной помощи Украине, которого обвиняли в связях с ФСБ РФ

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В Румынии проходит первый тур президентских выборов.
В Румынии проходит первый тур президентских выборов.
ФОТО: Andreea Campeanu | REUTERS

В выборах участвуют 13 кандидатов, и ни один из них, судя по последним социологическим опросам, не наберет необходимого числа голосов для победы в первом туре. Фаворит первого тура — действующий премьер-министр Румынии социал-демократ Марчел Чолаку (25%). Его главный конкурент — лидер ультраправого Союза за единство румын (AUR) Джордже Симион.

Как пишет агентство AFP, популярность Симиона резко выросла на фоне рекордной инфляции в Румынии (10% в прошлом году), передает BBC News Русская служба.

Во время предвыборной кампании Джордже Симион не раз говорил о войне в Украине, с которой граничит Румыния. В 2022 году и позже он не раз называл Владимира Путина военным преступником, но при этом Симион выступает против поставок оружия Украине. Его также обвиняли в связях с российскими спецслужбами, на что Симион отвечал, что он возглавляет „самую русофобскую партию Румынии“.

Лидер AUR также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями. Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы. Официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну.

1 декабря в Румынии также пройдут парламентские выборы, а 8 декабря, если потребуется, — второй тур президентских выборов.

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