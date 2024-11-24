FT: Россия завербовала сотни йеменцев для войны в Украине. Их заставляют подписывать контракты

По данным издания, им обещали работу в России с высокой зарплатой и российское гражданство, передает „Медуза“. Работу им обещала компания, связанная с хуситами. Когда йеменцы приезжали в РФ, их вынуждали подписать контракты с Минобороны и отправляли на войну, утверждают собеседники газеты.

FT предполагает, что вербовка йеменских солдат началась еще в июле нынешнего года. Журналисты ознакомились с одним из контрактов, на котором проставлена дата 3 июля, документ подписан руководителем центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде.

Один из завербованных, Набиль, рассказал, что входил в группу примерно из 200 йеменцев, которые в сентябре прибыли в Москву и были отправлены на фронт. По его словам, некоторые из его группы были опытными военными, но многие не имели никакой подготовки. Набиль утверждает, что его заманили в Россию обещанием выгодной работой в сферах „безопасности“ и „инженерного дела“. По его словам, заработав деньги в России, он планировал закончить учебу.

Еще один собеседник FT, Абдулла, рассказал, что ему обещали единовременную выплату в 10 тысяч долларов и ежемесячную зарплату в две тысячи долларов за работу на производстве беспилотников. Прибыв в Москву 18 сентября, его вместе с другими йеменцами доставили из аэропорта на некий объект, расположенный в пяти часах езды от Москвы. Когда они отказались подписать контракты, один из мужчин, находившихся там, выстрелил из пистолета над их головами, утверждает Абдулла.

По его словам, затем их довезли до границы с Украиной, провели простую военную подготовку и отправили на военную базу под Ростовом. Абдулла утверждает, многие из группы, с которой он был, погибли в Украине. Он заявил, что их привезли на войну „мошенники, торгующие людьми“.

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