Министр иностранных дел Франции дал понять, что страна допускает применение своего дальнобойного оружия по российской территории

Франция поставляет Украине крылатые ракеты SCALP, аналогичные британским Storm Shadow, пишет BBC News Русская служба. Storm Shadow применялись на этой неделе при ударе по командному пункту в Курской области. Об этом говорил в четверг сам Владимир Путин, представивший этот случай как повод для ответного удара по Днепру новой баллистической ракетой. Украинские и западные источники подтверждали факт удара Storm Shadow по российскому командному бункеру.

Отвечая на вопрос ведущей Би-би-си Лоры Кюнсберг о том, допускает ли Франция возможность отправки собственных войск в Украину (об этом впервые говорил в начале года президент страны Эмманюэль Макрон, но никто из других западных лидеров его в этом не поддержал), Барро ответил так: „Мы не отбрасываем ни один вариант“.

„Мы будем поддерживать Украину так долго и так интенсивно, как будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, она оказывается на один километр ближе к Европе“, — подчеркнул министр.

Также Барро сказал, что Франция поддерживает идею пригласить Украину вступить в НАТО, но еще не убедила в ней всех своих „друзей и союзников“.