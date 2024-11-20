Экс-глава КаПо не видит решения проблем в лишении граждан РФ и Беларуси права голосовать

Представляют ли угрозу для безопасности Эстонии граждане РФ и Беларуси, у которых пока что есть право голосовать на местных выборах. И если да, то какую, в чем она выражается?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Всё зависит от конкретного человека. Дискуссия среди политиков понятна и объяснима — война стала причиной этого. Но наша ситуация отличается от Латвии или других стран, где избирательного права никогда не было. У нас это право всегда существовало.

У меня есть очень серьёзные сомнения, решим ли мы проблемы этим или создадим их больше. Статистика показывает, что русских граждан и неграждан, которые участвуют в местных выборах, очень мало. Следовательно, влияние, которое исходит от этого, также относительно небольшое. Подобную точку зрения высказывал и уполномоченный по правам человека, чьи взгляды я полностью поддерживаю. Изменение Конституции — это не шутка. Это не должен быть лёгкий или простой процесс. Необходимо обсудить все вопросы.

Нужно также сказать, что при определённых неблагоприятных условиях Россия может создать угрозу безопасности. Возьмём гипотетическую ситуацию — для того, чтобы спровоцировать насилие, не нужно многого. Я не хочу давать идеи, но это легко, это не сложно. Вопрос в том, какую проблему мы решаем этим, если статистически это не большая проблема. Если проблема касается граждан России и Беларуси, то её следует решать отдельно.

Если это угроза безопасности, и если это возможно, нужно лишить человека вида на жительство. Затем его следует депортировать, как это было сделано с некоторыми людьми после начала войны, которых отправили в Россию и которые теперь не слишком счастливы, что они там. По какой-то причине все они хотят вернуться. Проблемами безопасности и защиты должны заниматься полиция и Департамент полиции безопасности.