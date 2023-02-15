Участник „Бронзовой ночи“ и сторонник политики Кремля: кто такой Сергей Чаулин и за что его выслали из Эстонии?

Доводы силовиков Чаулина не убедили: „Тем самым полицейское начальство Таллинна одним махом нарушило принцип презумпции невиновности, отказав мне в проведении общественных мероприятий лишь на основании своих предположений, а заодно расписалось в собственном бессилии, заявив, что у них не хватит сил обеспечить безопасность людей в центре города“, - цитируют слова Чаулина СМИ . Однако запрет не помешал активисту отметить памятную для дату - он пришел на Тынисмяги с цветами и свечами, проигнорировав запрет на публичные собрания в период с 26 апреля по 10 мая. Именно поэтому „за попытку проведения запрещенного публичного мероприятия“ полиция тогда задержала активиста.

Сергей Чаулин являлся участником и председателем правления движения „Ночной дозор“, которое в апреле 2007 года выступало против переноса „Бронзового солдата“. С тех пор Чаулин каждый год организовывал памятные мероприятия, посвященные событиям Бронзовой ночи, однако в апреле 2022 года полиция запретила ему проведение этого мероприятия, аргументируя отказ тем, что это может спровоцировать новые волнение и напряженность в обществе.

Год назад, 22 февраля, за два дня до начала российской агрессии в Украине, Чаулин выступил с одиночным пикетом возле посольства России. Он поддержал „присоединение“ так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ к России.

Еще в 2014 году у здания посольства Российской Федерации в Таллине прошел так называемый „Митинг солидарности в поддержку русских, проживающих в Крыму и на Юго-Востоке Украины“. Сергей Чаулин пришел на это мероприятие с большим транспарантом, на котором было написано „Нет двойным стандартам!“ Он пояснил : „Недопустимы двойные стандарты Запада по отношению к народным протестам на Майдане в Киеве и к не менее народным в Харькове, Луганске, Донбассе, Одессе“.

Если проследить за тем, какую деятельность вел Чаулин на протяжении последних лет, то, кажется, становится понятно, почему его фигурой заинтересовались.

„ Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Чаулин годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Он также возглавлял акции „Бессмертного Полка“ и руководил некоммерческой организацией, проводившей раскольническую политику Кремля „Российские соотечественники в Европе“. Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности“, - говорится в сообщении КаПо.

Организация незаконного шествия и суд

В 2016 году Чаулин вместе с другими организаторами таллиннского шествия „Бессмертный полк“, прошедшего 9 мая 2016 года, Сергеем Середенко, Сергеем Меньковым, Алексеем Есаковым и Алланом Хантсомом был привлечен к суду по обвинению в организации незаконного шествия. По утверждениям полиции, они нарушили 9 мая 2016 года „Закон об охране порядка“, регулирующий проведение общественных мероприятий в Эстонии. Сначала им были назначены штрафы от 60 до 180 евро. Однако они опротестовали такое решение в суде. По итогу заседания штраф был отменен.

Позже Алексея Есакова также выслали из страны (подробнее - здесь), а Сергея Середенко - уже по другому делу - обвинили в антигосударственной деятельности. Он был признан виновным и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Чаулин, высказываясь о данном аресте, обвинил государство в репрессиях.

„Друзья. Мне позвонил Сергей Середенко, он бодр и оптимистичен, даже находясь в тюрьме, шутит, обеспокоен положением дел у друзей и соратников. Заразился ковидом в тюрьме, где общение крайне ограничено!!!! Передал всем друзьям привет и надежду, что репрессии на нем и закончатся!!!!!!!“ - написал Чаулин в своем Facebook в сентябре 2022 года. Кроме того, Чаулин организовал пикет в поддержку Середенко. „Сегодня наш товарищеский долг — поддержать коллегу и соратника Сергея Середенко, который находится в тюрьме“ - пояснил он.

Как Чаулина встретили в России

Администратор группы на Facebook „СВОБОДУ СЕРЕДЕНКО!“, активным участником которой был Чаулин, Алла Березовская написала пост о выдворении активиста из Эстонии, отметив, что Сергей не был готов к переезду в Россию и оказался в Санкт-Петербурге без необходимых ему лекарств и средств к существованию.

„В итоге, без связи, денег и, главное, необходимых лекарств, без которых у Чаулина могли начаться серьезные проблемы со здоровьем, он оказался в Питере. Хорошо, Есакову удалось поднять на уши друзей, и сейчас они решают вопрос с его устройством в гостиницу. Сам Есаков в данный момент находится в Москве. В Таллине у Чаулина осталась семья. И абсолютно все вещи,“ - пишет женщина в посте.

Сам Чаулин прокомментировал свою депортацию российскому СМИ следующим образом:

„Да, меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты „Бессмертного полка“. Там были сотрудники КаПо (полиции безопасности). Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали“. При этом полиция безопасности сообщила, что Чаулин выехал в Россию по собственному выбору.