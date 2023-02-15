Лишили ВНЖ из-за разжигания вражды: путиниста Сергея Чаулина выслали из Эстонии

На основании Закона об иностранцах (§ 241- 1, п. 2) ВНЖ иностранца может быть признан недействительным если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности.

Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, С. Чаулин годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Он также возглавлял акции „Бессмертного полка“ и руководил некоммерческой организацией „Российские соотечественники в Европе“. Агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности.

22 февраля 2022 года, всего за два дня до начала вторжения российских войск в Украину, также высланный из Эстонии Алексей Есаков и Сергей Чаулин провели у дверей посольства РФ в Таллинне акцию в знак благодарности за признание Кремлем независимости так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.