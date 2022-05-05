Кто такой Алексей Есаков, которого КаПо выслала из Эстонии за кремлевскую пропаганду?

Алексей Есаков — член правления НКО ”Российские соотечественники Европы” и один из организаторов шествия ”Бессмертный Полк — Таллин”. У Алексея — российское гражданство, а также был постоянный вид на жительство в Эстонии. По информации КаПо, Есаков уже многие годы открыто разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду и сотрудничал с российскими пропагандистскими каналами.

В интервью одному российскому изданию сразу после депортации Алексей заявил, что он был выслан из-за своей пророссийской позиции. Он заявил, что в Эстонии происходит "геноцид русских". Также добавил, что сотрудники КаПо вручили ему 16 страниц его "якобы антиэстонской деятельности".

Нам остается только догадываться, что же конкретно было напечатано на этих страницах, однако мы можем вспомнить высказывания Алексея для российских медиаканалов.