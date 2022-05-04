04.05.2022, 20:27
КаПо выслала из страны кремлевского пропагандиста и руководителя "Бессмертного полка"
ФОТО: КаПо
Полиция безопасности Эстонии (Kaitsepolitseiamet — КаПо) сообщила в социальных сетях, что выслала сегодня из Эстонии по соображениям безопасности проводника кремлевской политики Алексея Есакова.
Как пишет КаПО, Есаков уже многие годы открыто разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду и сотрудничал с российскими пропагандистскими каналами.
Есаков был также одним из руководителей "Бессмертного полка", который оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабандных перевозках в Восточной Украине.
Есаков является гражданином Российской Федерации.