Новости Эстонии
04.05.2022, 20:27

КаПо выслала из страны кремлевского пропагандиста и руководителя "Бессмертного полка"

 
ФОТО: КаПо

Полиция безопасности Эстонии (KaitsepolitseiametКаПо) сообщила в социальных сетях, что выслала сегодня из Эстонии по соображениям безопасности проводника кремлевской политики Алексея Есакова.

Как пишет КаПО, Есаков уже многие годы открыто разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду и сотрудничал с российскими пропагандистскими каналами.

Есаков был также одним из руководителей "Бессмертного полка", который оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабандных перевозках в Восточной Украине.

Есаков является гражданином Российской Федерации.

RusDelfi
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