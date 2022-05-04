КаПо выслала из страны кремлевского пропагандиста и руководителя "Бессмертного полка"

Как пишет КаПО, Есаков уже многие годы открыто разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду и сотрудничал с российскими пропагандистскими каналами.

Есаков был также одним из руководителей "Бессмертного полка", который оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабандных перевозках в Восточной Украине.