„Из-за вашего сына погиб человек“. 88-летняя жительница Таллинна лишилась 16 000 евро

Как сообщила Пыхьяская префектура, в полицию обратилась 88-летняя женщина, которой перед этим звонили мошенники. Женщине сказали, что из-за ее сына произошло ДТП и другой человек погиб.

Представившийся адвокатом мошенник потребовал у женщины денег. Пожилая женщина у себя дома отдала злоумышленнику 16 000 евро.

Напоминаем, что преступники все чаще используют различные предлоги, чтобы вызвать у жертвы страх и заставить ее действовать быстро, без проверки информации. Часто мошенники представляются родственниками, которые попали в беду, или сотрудниками полиции, следователями, адвокатами. Такой способ мошенничества стал особенно популярен летом и осенью нынешнего года. Так в октябре 2024 года преступник под видом следователя полиции позвонил жительнице Нарвы и сказал, как ее дочь сбила чужого ребенка. Отец ребенка якобы готов забрать заявление, если женщина немедленно заплатит 5000 евро.

PPA призывает быть бдительными и всегда проверять информацию, прежде чем передавать деньги незнакомцам. Важно помнить, что полиция и другие официальные лица никогда не будут требовать денег по телефону или угрожать арестом. При любом сомнительном звонке стоит сразу же обращаться в полицию.

В такие моменты, особенно когда речь идет о близких людях, всегда срабатывают эмоции. Преступники умеют говорить убедительно. Если при звонке у вас просят деньги, следует помнить, что это обман. Обязательно расскажите своим родителям, что таким образом - используя истории о трагичных дорожных происшествиях - мошенники занимаются вымогательством.