СВОДКА ДТП | Сбитый пешеход и пострадавший 5-летний ребенок: что произошло на дорогах за сутки?

В 12:50 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ на 10-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 23-летний мужчина на автомобиле Kia Ceed врезался сзади в двигавшийся перед ним микроавтомобиль Microcar, котрым управлял 59-летний мужчина. Водителя микроавтомобиля доставили в больницу.

В 16:17 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Техника, 2, где 66-летний мужчина на автомобиле Volvo XC60 сбил пересекавшего дорогу на зеленый свет пешехода, 48-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 16:46 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Сауэ на 18-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где24-летний мужчина на фургоне Mercedes-Benz Vito пересекал регулируемый светофором перекресток и столкнулся с ехавшим справа автомобилем Nissan X-Trail, которым управлял 41-летний мужчина. Водителя Nissan и пассажиров, 40-летнюю женщину и 5-летнего мальчика, доставили в больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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