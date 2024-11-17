ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобиль и мопед

В 12:50 в Департамент полиции и погранохраны поступило сообщение о ДТП в деревне Лехмяна на шоссе Таллинн-Тарту-Вырму-Лухамаа, где произошло столкновение между автомобилем и мопедом. По предварительным данным, автомобиль Kia врезался в мопед сзади.

За рулём Kia находился 21-летний мужчина, который был трезв и имел право на управление. Мопед водил 59-летний мужчина, также трезвый и с правами. На мопеде также находилась пассажирка, 47-летняя женщина.

В результате аварии никто не пострадал.

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