17.11.2024, 18:05
Авария под Таллинном: трое пострадавших в больнице
Движение восстановлено!
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня вечером около 17:00 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП рядом с мостом Канама на границе Таллинна, в котором пострадали двое взрослых и один ребёнок.
По предварительным данным, на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись фургон Mercedes-Benz, за рулём которого был 24-летний мужчина, и легковой автомобиль Nissan.
В Nissan находились 40-летний мужчина, 41-летняя женщина и 5-летний ребёнок, которых скорая помощь доставила в больницу.
Как сообщает корреспондент Delfi, в 19.00 движение на шоссе восстановлено, пробок нет, однако повреждённые машины все ещё на дорожном полотне. На месте аварии продолжает работать полиция.
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