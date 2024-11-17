Авария под Таллинном: трое пострадавших в больнице

По предварительным данным, на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись фургон Mercedes-Benz, за рулём которого был 24-летний мужчина, и легковой автомобиль Nissan.

В Nissan находились 40-летний мужчина, 41-летняя женщина и 5-летний ребёнок, которых скорая помощь доставила в больницу.

Как сообщает корреспондент Delfi, в 19.00 движение на шоссе восстановлено, пробок нет, однако повреждённые машины все ещё на дорожном полотне. На месте аварии продолжает работать полиция.

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