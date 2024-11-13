Кылварт – официально безработный. Политик рассказал, как собирается зарабатывать на жизнь

Михаил Кылварт подтвердил, что официально числится безработным, несмотря на активную политическую деятельность. „Управлять Центристской партией – это большая работа“, – сказал он и подчеркнул, что этот труд, конечно, не оплачивается.

Политик также упомянул, что снова вернулся к профессии тренера, чтобы обеспечить себе доход. (Кылварт много лет работал тренером по тхэквондо и воспитал нескольких чемпионов Европы – прим. RusDelfi).

„Это означает, что сбережения закончились и супруга больше не дает денег? – спросила его ведущая, имея в виду Анастасию Коваленко-Кылварт, которая получает солидную зарплату депутата Рийгикогу. – Я могу сделать такой вывод, раз вам пришлось пойти на оплачиваемую работу? Верно?“

„Это то, что должен сделать каждый мужчина в какой-то момент, независимо от того, получает ли его жена зарплату или нет“, – прозвучал ответ.

Напомним, что на выборах в Европейский парламент этим летом Центристская партия получила один мандат. Кылварт заявил, что отказывается от работы в Брюсселе, так как чувствует себя обязанным возглавлять партию из Эстонии. Эту же позицию политик декларировал и до выборов. Вместо него в Европарламент отправилась Яна Тоом, занявшая второе место среди центристов.

Ранее, в марте текущего года, Кылварт лишился поста мэра Таллинна. На внеочередном заседании Таллиннского городского собрания он был отправлен в отставку. Это произошло после того, как часть депутатов горсобрания покинула Центристскую партию и примкнула к тогдашней оппозиции. В итоге управление городом перешло к коалиции из соцдемов, реформистов и Isamaa, а мэром стал Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).

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