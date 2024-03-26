26.03.2024, 07:41
Вотум недоверия прошел: Михаил Кылварт покидает пост мэра Таллинна(133)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 26 марта, в 8 утра состоялось внеочередное заседание Таллиннского городского собрания, где 41 голосом „за“ (из 43 присутствующих) был вынесен вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту.
Его обязанности временно будет исполнять Мадле Липпус (СДПЭ).
Заседание закончилось около 9 часов. Как сообщает корреспондент Delfi, людей в горсобрании сегодня было много, в том числе журналистов.
Вчера вечером социал-демократы сообщили, что выходят из коалиции с центристами в Таллинне и присоединяются к вотуму недоверия Кылварту. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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