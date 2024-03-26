Вотум недоверия прошел: Михаил Кылварт покидает пост мэра Таллинна

Его обязанности временно будет исполнять Мадле Липпус (СДПЭ).

Заседание закончилось около 9 часов. Как сообщает корреспондент Delfi, людей в горсобрании сегодня было много, в том числе журналистов.

Вчера вечером социал-демократы сообщили, что выходят из коалиции с центристами в Таллинне и присоединяются к вотуму недоверия Кылварту. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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