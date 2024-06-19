ИНТЕРВЬЮ | Почему Михаил Кылварт не поехал в Европарламент?(14)
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт в подкасте RusDelfi рассказал, почему не поехал работать депутатом Европарламента.
Слушайте интервью:
Михаил Кылварт - единственный политик, который получил мандат и не поехал работать в Брюссель. „Политики участвуют в выборах для того, чтобы получить обратную связь от избирателей. Не только для того, чтобы быть избранными. Политик получает сигнал, устраивают ли избирателя его действия и работа. Да, я получил мандат, но я сделал так, как обещал, говорю это положа руку на сердце.
Во всех интервью я говорил, что поехать в Брюссель не является для меня приоритетом. Я баллотировался для того, чтобы в сложное время поддержать партию. Всегда, когда меня спрашивали на улице или собраниях, я так и отвечал.
Не скрою, мне было бы интересно принять этот вызов. Новая среда, новые контакты, новый политический опыт. Это высокая позиция с очень приличной зарплатой и льготами.
Но я не вижу возможным уехать из Таллинна, где очень напряженная политическая ситуация. Я уверен, в ближайшее время нас ждут изменения на политическом ландшафте. Сейчас выбрать то, что проще мне, было бы неправильным. Мне кажется, избиратели прежде всего голосовали не за мой мандат, а за возможность оказывать влияние на политику.
Сейчас непростое время. Обостряется политическая борьба. В городе и в Эстонии турбулентность набирает обороты. В ситуации, когда мои коллеги и однопартийцы находятся в непростом положении, уехать сейчас, приняв очень заманчивые условия, было бы нечестно“, - прокомментировал в подкасте Кылварт.
Рекламную кампанию к евровыборам каждый делал за свой счет. „Вся кампания Центристской партии стоила 50 тысяч евро. Это очень скромный бюджет. Я знаю, что кандидаты от других партий обладали ресурсом в несколько раз больше, чем у нас. Причем это даже не означало получение одного мандата. Eesti 200 и Parempoolsed потратили намного больше, но не получили ни одного мандата.
Партия реформ потратила в десятки раз больше, чем мы, около 500 тысяч, и получила тоже один мандат, как и мы. Ведущие политики Isamaa потратили на кампанию больше, чем вся наша партия. Общий ресурс был значительно больше, но получили всего на один мандат больше. Мы остро осознаем, что мы ни один голос не купили рекламой. Ее практически не было“, - считает центрист.
В этот раз Центристская партия делала акцент на бумажном голосовании, не упоминая электронные выборы. Политики публично голосовали на участках, в социальных сетях партии не указывался период э-выборов. „У нас всегда было вопросительное отношение к электронным выборам. Но в какой-то момент по инициативе бывшего председателя партия резко стала за э-выборы, - ответил Кылварт. - Мы не против прогресса, мы не против развития. Но давайте этот прогресс развивать во всех направлениях. Почему во время э-голосования не происходит идентификация личности? Даже на сделку к нотариусу нужно прийти лично, показать себя, а не просто ид-карту. То же самое, когда мы приходим на участок. В случае с голосованием по интернету не соблюдено условие тайного голосования“.
По словам экс-мэра Таллинна, они не призывают голосовать только на участках. „Мы не говорим о том, чтобы откатываться назад. Мы говорим о том, что давайте развивать технологии, придадим прозрачности. У нас нет посыла - обязательно голосуйте на участках, но не в интернете. У всех есть такое право. Но на сегодняшний день к электронным выборам у нас есть вопросы“.
Слушайте интервью целиком, где мы обсудили политическую ситуацию в Эстонии, вероятность смены министра и возможности сотрудничества с EKRE и новой партией национал-консерваторов ERK.
Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.