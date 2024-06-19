ИНТЕРВЬЮ | Почему Михаил Кылварт не поехал в Европарламент?

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Михаил Кылварт - единственный политик, который получил мандат и не поехал работать в Брюссель. „Политики участвуют в выборах для того, чтобы получить обратную связь от избирателей. Не только для того, чтобы быть избранными. Политик получает сигнал, устраивают ли избирателя его действия и работа. Да, я получил мандат, но я сделал так, как обещал, говорю это положа руку на сердце.

Во всех интервью я говорил, что поехать в Брюссель не является для меня приоритетом. Я баллотировался для того, чтобы в сложное время поддержать партию. Всегда, когда меня спрашивали на улице или собраниях, я так и отвечал.

Не скрою, мне было бы интересно принять этот вызов. Новая среда, новые контакты, новый политический опыт. Это высокая позиция с очень приличной зарплатой и льготами.

Но я не вижу возможным уехать из Таллинна, где очень напряженная политическая ситуация. Я уверен, в ближайшее время нас ждут изменения на политическом ландшафте. Сейчас выбрать то, что проще мне, было бы неправильным. Мне кажется, избиратели прежде всего голосовали не за мой мандат, а за возможность оказывать влияние на политику.

Сейчас непростое время. Обостряется политическая борьба. В городе и в Эстонии турбулентность набирает обороты. В ситуации, когда мои коллеги и однопартийцы находятся в непростом положении, уехать сейчас, приняв очень заманчивые условия, было бы нечестно“, - прокомментировал в подкасте Кылварт.

Рекламную кампанию к евровыборам каждый делал за свой счет. „Вся кампания Центристской партии стоила 50 тысяч евро. Это очень скромный бюджет. Я знаю, что кандидаты от других партий обладали ресурсом в несколько раз больше, чем у нас. Причем это даже не означало получение одного мандата. Eesti 200 и Parempoolsed потратили намного больше, но не получили ни одного мандата.