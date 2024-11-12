12.11.2024, 21:45
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Смотрите, как Силы обороны взрывают виадук на шоссе Таллинн-Пярну!(24)
Во вторник, 12 ноября, в 23:55 будет взорван виадук Канама на шоссе Таллинн−Пярну−Икла. Виадук, построенный несколько десятилетий назад, амортизирован, его нынешняя грузоподъемность не позволяет перевозить тяжелую армейскую технику или грузы специального назначения.
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По сообщению Департамента транспорта, взрывные работы, которые будут проведены во время сноса виадука, не представляют опасности для жителей окрестностей.
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