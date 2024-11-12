ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Смотрите, как Силы обороны взрывают виадук на шоссе Таллинн-Пярну!

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По сообщению Департамента транспорта, взрывные работы, которые будут проведены во время сноса виадука, не представляют опасности для жителей окрестностей.

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