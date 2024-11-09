Телеведущий Андрей Титов: русский язык подвергся гонениям из-за той войны, что Россия развязала в Украине, и это логично

Независимый телеканал выпустил в эфир сюжет, который касается движения Keelemalev, которое борется за господствующее присутствие эстонского языка в публичном пространстве. Одним из героев сюжета стал журналист ETV+ и „Радио 4“ Андрей Титов, который рассказал о том, как представлен русский язык в Эстонии.

“У нас по прежнему есть русский театр, у нас есть национальные культурные общества, которые получают поддержку как из государственного, так и из муниципальных бюджетов, – сказал Титов. – У нас есть общественно-правовые средства массовой информации на русском языке, полноценный радиоканал, полноценный телеканал, портал общественно правовой телерадиовещательной корпорации. Кроме того, эстонское государство выделяет деньги на поддержку развития русскоязычного контента частным медиа, что в определенном смысле вообще является нонсенсом в мировой практике“.

Однако журналист добавил, что, по его мнению, постепенно русский язык будет все больше изыматься из публичного пространства. И причина для этого - война в Украине.

„Русский язык подвергся определенным гонениям и нападкам из-за той войны, что Россия развязала в Украине, и это абсолютно логично, объяснимо и понятно, – добавил Андрей Титов. – А что касается в целом постепенного вытеснения русского языка как такового из публичного пространства в Эстонии – я думаю, что это тоже в той или иной степени рано или поздно произойдет“.

Но, как считает журналист, произойдет это не за несколько лет, а за несколько десятилетий и будет связано со сменой поколений, да и то, если сохранятся нынешние тенденции.

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