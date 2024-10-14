Что ответил Coop на претензию Keelemalev об информации на русском языке?

„Возможно, другим это трудно понять, но эстонцу, входящему в строительный магазин в Таллинне, неприятно слышать рекламу на русском языке. 50 лет оккупации и война России против свободной Украины неизбежно оставили свой след“, - так объяснил политик из Правой партии запущенную им акцию по борьбе с русским языком в публичном пространстве.