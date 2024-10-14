Новости Эстонии
14.10.2024, 17:20

Что ответил Coop на претензию Keelemalev об информации на русском языке?

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Coop
Coop
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

„Возможно, другим это трудно понять, но эстонцу, входящему в строительный магазин в Таллинне, неприятно слышать рекламу на русском языке. 50 лет оккупации и война России против свободной Украины неизбежно оставили свой след“, - так объяснил политик из Правой партии запущенную им акцию по борьбе с русским языком в публичном пространстве.

Неделю назад член правления Правой партии Индрек Луберг основал общественное движение Keelemalev - своеобразный „патруль“ для защиты эстонского языка. На страницах Facebook он создал группу с одноименным названием, призвав людей сообщать о случаях использования в публичном пространстве русского языка. И разослал торговым сетям письма с рекомендацией прекратить вести рекламную деятельность на русском.

Очередное „добровольное предписание“ Луберг отправил в торговую сеть Coop.

Представители отечественной торговой сети в своем ответе на просьбу RusDelfi прокомментировать просьбу Луберга не так категорично высказались в защиту русскоговорящих клиентов, как Lidl.

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RusDelfi
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