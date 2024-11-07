ВИДЕО | Правительство увеличило пенсионный возраст, изменился порядок его расчета. Министры рассказали о своих новых решениях

Ляэнеметс сообщил, что Эстония поздравила Трампа с победой. Он отметил, что согласно некоторым прогнозам, теперь фокус США может сместиться с Европы и войны в Украине на другие направления. „В таком случае Европе нужно будет принять на себя ведущую роль в поддержке Украины. Это в каком-то смысле логично, так как Украина — наш сосед и часть нашего общеевропейского пространства ценностей. Эстонское правительство и европейские партнеры непременно будет поддерживать конструктивный диалог с новыми правительством США“, — сказал министр.

На сегодняшнем заседании правительство утвердило 10 пунктов. Например, в связи со старением населения меняется порядок расчета пенсионного возраста. Установлен пенсионный возраст на 2027 год, он составит 65 лет и один месяц, то есть увеличился на месяц.

Также был направлен на согласование проект об изменении закона о чрезвычайных ситуациях с целью обеспечить более крепкий тыл на случай разного рода кризисов, в том числе военных.

Рийсалу сказала со своей стороны, что если ранее пенсия была связана с годом рождения и конкретным возрастом, то в будущем пенсионный возраст будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни. Рассчитывается пенсионный возраст Министерством социальных дел за два года до вступления в силу, а правительство его утверждает. В случае расчетов на 2027 год за основу взяты данные о средней продолжительности жизни с 2018 по 2023 гг.. „Здесь следует непременно отметить, что благодаря тому, что пенсионный возраст у нас постоянно растет, у людей с одной стороны появляется возможность заработать больше пенсионных паев, а с другой стороны сохраняется устойчивость пенсионной системы, потому что мы знаем, что в стареющем обществе у нас появляется проблема, когда работающих людей становится все меньше“. Еще о изменениях можно прочитать ЗДЕСЬ.