ВИДЕО | Правительство увеличило пенсионный возраст, изменился порядок его расчета. Министры рассказали о своих новых решениях(16)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Ляэнеметс сообщил, что Эстония поздравила Трампа с победой. Он отметил, что согласно некоторым прогнозам, теперь фокус США может сместиться с Европы и войны в Украине на другие направления. „В таком случае Европе нужно будет принять на себя ведущую роль в поддержке Украины. Это в каком-то смысле логично, так как Украина — наш сосед и часть нашего общеевропейского пространства ценностей. Эстонское правительство и европейские партнеры непременно будет поддерживать конструктивный диалог с новыми правительством США“, — сказал министр.
На сегодняшнем заседании правительство утвердило 10 пунктов. Например, в связи со старением населения меняется порядок расчета пенсионного возраста. Установлен пенсионный возраст на 2027 год, он составит 65 лет и один месяц, то есть увеличился на месяц.
Также был направлен на согласование проект об изменении закона о чрезвычайных ситуациях с целью обеспечить более крепкий тыл на случай разного рода кризисов, в том числе военных.
Рийсалу сказала со своей стороны, что если ранее пенсия была связана с годом рождения и конкретным возрастом, то в будущем пенсионный возраст будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни. Рассчитывается пенсионный возраст Министерством социальных дел за два года до вступления в силу, а правительство его утверждает. В случае расчетов на 2027 год за основу взяты данные о средней продолжительности жизни с 2018 по 2023 гг.. „Здесь следует непременно отметить, что благодаря тому, что пенсионный возраст у нас постоянно растет, у людей с одной стороны появляется возможность заработать больше пенсионных паев, а с другой стороны сохраняется устойчивость пенсионной системы, потому что мы знаем, что в стареющем обществе у нас появляется проблема, когда работающих людей становится все меньше“. Еще о изменениях можно прочитать ЗДЕСЬ.
Что касается обнародованного вчера исследования Департамента статистики о показателях бедности, то, по словам министра, с одной стороны хорошо, что показатели как относительной, так и абсолютной бедности уменьшаются, но с другой стороны все-таки 274 800 человек проживают в относительной бедности. С исследованием можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Кристина Каллас добавила, что улучшение показателей бедности произошло за счет пособий, а не улучшения покупательной способности, что не очень хорошо. Также, добавила министр, вызывают беспокойство сегодняшние данные об инфляции, которые показывают, что локомотивом роста цен являются цены на связь. „Это наносит существенный удар по конкурентоспособности нашего государства, и мы должны взять под наблюдение этот вопрос, в том числе относительно того, как происходит регуляция цен на рынке“, — сказала министр и добавила, что это касается и цен на электроэнергию. Также проблемой является отсутствие квалифицированной рабочей силы.
Что касается сферы образования, то переговоры о подписании соглашения с учителями продолжаются. Много споров вызывает вопрос нагрузки, модели карьеры учителей практически готовы.
В конце пресс-конференции Delfi поинтересовался, почему было решено оставить право голоса обладателям серых паспортов. Ляэнеметс ответил, что если человек является гражданином другой страны, в данном случае РФ, то у него возникает обязательство быть лояльным в отношении этой страны, что для Эстонии является угрозой безопасности. Если же у человека нет гражданства, как у серопаспортников, то перед другими странами он обязательств не имеет. Безусловно, среди обладателей серых паспортов есть люди разных взглядов, но это можно сказать и о гражданах ЭР.
Что касается проверки на лояльность к Эстонии, то, как добавила Кристина Каллас, это идея утопическая как с точки зрения демократических ценностей, так и с точки зрения того, что показатели лояльности для всех разные и никакими документами ее подтвердить невозможно.
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