Департамент статистики: число живущих в бедности людей за год уменьшилось
Уровень относительной бедности снизился благодаря росту детских пособий и пенсий в 2023 году.
Число проживающих в абсолютной бедности людей в 2023 году сократилось на 11 300. В 2023 году уровень абсолютной бедности снизился среди населения старше 65 лет, а также детей и молодых людей, однако в небольшой степени поднялся среди людей в возрасте 25–49 лет.
Уровень ощущаемой депривации в 2024 году значительно вырос среди домохозяйств с родителем-одиночкой, в домохозяйствах с тремя и более детьми, а также среди пожилых пар.
По данным Департамента статистики, в 2023 году в относительной бедности проживало 20,2% населения Эстонии, в абсолютной бедности — 2,7%. По сравнению с 2022 годом доля проживающих в относительной бедности людей уменьшилась на 2,3 процентных пункта, доля проживающих в абсолютной бедности — на 0,8 процентных пункта. Уровень ощущаемой депривации в 2024 году вырос на 1,5 процентных пункта.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг пояснила, что относительная бедность указывает на неравномерность доходов в государстве. „В прошлом году в относительной бедности проживало около 274 800 человек, что почти на 29 000 меньше, чем в 2022 году. Эквивалентный нетто-доход, т.е. нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства, был меньше 807 евро“, — отметила аналитик.
Доходы выросли прежде всего за счет детских пособий и пенсий
Аналитик признала, что уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким среди проживающих одиноко пожилых людей и домохозяйств с родителем-одиночкой. „Мы видим, что в 2023 году уровень относительной бедности снизился больше всего именно среди этих домохозяйств, а также среди домохозяйств с тремя и более детьми“, — сказала Реммельг.
В 2023 году в относительной бедности оказался 71% одиноко проживающих людей 65 лет и старше, что на 8 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. „Среди домохозяйств родителей-одиночек в относительной бедности проживало 30,5%, что на 4,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее“, — объяснила аналитик.
Реммельг сказала, что среди бездетных домохозяйств трудоспособного возраста и домохозяйств с детьми и двумя родителями уровень относительной бедности не изменился или вырос на несколько процентных пунктов. „Это объясняется тем фактом, что в 2023 году эквивалентный нетто-доход вырос на 8%, однако при общем росте доходов детские пособия и пенсии в процентах выросли больше, чем доходы, получаемые за наемную работу“, — уточнила она.
Уровень относительной бедности населения варьируется в зависимости от региона
„Уровень относительной бедности в Ида-Вируском (35%) и Ляэне-Вируском (29,2%) уездах более чем в два раза выше, чем в Харьюском (15,5%) и Рапласком (14,1%) уездах“, — сказала она и добавила, что уровень относительной бедности вырос только в наиболее дальних относительно столицы уголках Эстонии: в Ида-Вируском уезде на 3,5 процентных пункта, в Выруском уезде на 3,4 процентных пункта и в Саареском уезде на 0,4 процентных пункта.
Уровень абсолютной бедности снизился среди населения старше 65 лет, а также среди детей и молодых людей до 24 лет
В 2023 году в абсолютной бедности проживало около 36 400 человек, что на 11 300 человек меньше, чем годом ранее. „Все же стоит отметить, что их число по-прежнему больше, чем три, четыре или пять лет назад“, — признала Реммельг.
Аналитик объяснила, что уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. „Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 338 евро, т.е. ниже расчетного прожиточного минимума“, — отметила аналитик.
Уровень абсолютной бедности снизился среди населения старше 65 лет, а также среди детей и молодежи (0–24 лет). В 2023 году проживающих в абсолютной бедности детей и молодых людей до 24 лет было на 9500 человек меньше, чем годом ранее. Уровень абсолютной бедности вырос в некоторой степени среди людей в возрасте 25–49 лет, которых по сравнению с прошлым годом стало на 1600 человек больше.
В депривации проживает каждое четвертое домохозяйство с родителем-одиночкой
Уровень ощущаемой самим человеком депривации, т.е. доля тех людей, которые не могут позволить себе многие из общепринятых в обществе благ, в этом году вырос на 1,5%. В 2024 году в депривации проживало 7,7% населения, т.е. 104 700 человек.
В 2024 году в депривации оказалось каждое четвертое (25,3%) домохозяйство родителя-одиночки и почти каждый восьмой (12,8%) проживающий одиноко человек 65 лет и старше. В 2024 году ощущаемая депривация выросла на треть (34%) именно среди домохозяйств родителей-одиночек и значительно выросла в домохозяйствах с тремя и более детьми, а также среди пожилых пар.
Цель — помочь самым уязвимым целевым группам
Министерство социальных дел придерживается того мнения, что запланированные меры в первую очередь важно направить туда, где ощущается наибольшая потребность в помощи.
„Наибольшему риску бедности по-прежнему подвергаются одинокие люди и домохозяйства с одним источником дохода. Уровень абсолютной бедности высок также среди безработных. Наша цель заключается в оказании помощи самым уязвимым целевым группам — пожилым людям и родителям-одиночкам — для улучшения их финансового положения через различные пособия и услуги“, — объяснила руководитель отдела экономического обеспечения Министерства социальных дел Кати Нылвак.
По словам Нылвак, в последние годы был принят ряд мер для снижения уровня бедности и улучшения экономического обеспечения среди наиболее нуждающихся. В прошлом году произошел наибольший за последние 15 лет рост пенсий, пенсионерам был обеспечен необлагаемый налогом доход в размере средней пенсии. В июле прошлого года вступила в силу реформа системы социального попечения, в результате которой места в доме попечения стали более доступными, а также снизилась налоговая нагрузка и нагрузка по уходу для близких тех людей, кто нуждается в уходе.
Кроме того, в этом году более справедливыми стали компенсации по болезни и уходу для вернувшихся с родительского отпуска родителей. Выросли детские и семейные пособия, пособие на ребенка родителю-одиночке и алименты выросли вдвое. „Наша задача — уменьшить к 2030 году долю проживающих в относительной бедности и социальном отчуждении до 21% от всего населения, отдельной целью является снижение уровня относительной бедности и социального отчуждения среди детей до 15%“, — добавила Нылвак.
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