Долго ли еще работать? С 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будет определяться не по году рождения(56)
Министр социальной защиты Сигне Рийсало подписала проект постановления правительства республики, согласно которому возраст выхода на пенсию по старости в 2027 году составит 65 лет и один месяц. Возраст выхода на пенсию должен быть объявлен за два года, то есть правительство должно утвердить возраст выхода на пенсию по старости к началу следующего года, пишет RusERR.
С 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будет определяться по календарному году, а не по году рождения. Это означает, что для каждого календарного года будет устанавливаться новый возраст выхода на пенсию по старости.
„Новые формулы расчета пенсионного возраста по старости были приняты шесть лет назад. С одной стороны, это способствует увеличению трудового стажа, по которому рассчитываются пенсии, с другой – нам неизбежно приходится иметь дело с сокращением численности населения трудоспособного возраста“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало, добавив, что вклад каждого в обеспечение устойчивости социальной системы очень важен.
Возраст выхода на пенсию по старости зависит от ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет и рассчитывается как среднее значение за пятилетний период. Например, для расчета пенсионного возраста в 2027 году используется средняя продолжительность жизни в 2019-2023 годах.
В 2027 году пенсионного возраста по старости достигнут люди, родившиеся в 1962 году, за исключением тех, кто родился в декабре.
Для обеспечения устойчивости пенсионной системы возраст выхода на пенсию по старости повышался с 1994 года, то есть в общей сложности четыре раза.
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