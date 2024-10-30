Долго ли еще работать? С 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будет определяться не по году рождения

С 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будет определяться по календарному году, а не по году рождения. Это означает, что для каждого календарного года будет устанавливаться новый возраст выхода на пенсию по старости.

„Новые формулы расчета пенсионного возраста по старости были приняты шесть лет назад. С одной стороны, это способствует увеличению трудового стажа, по которому рассчитываются пенсии, с другой – нам неизбежно приходится иметь дело с сокращением численности населения трудоспособного возраста“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало, добавив, что вклад каждого в обеспечение устойчивости социальной системы очень важен.

Возраст выхода на пенсию по старости зависит от ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет и рассчитывается как среднее значение за пятилетний период. Например, для расчета пенсионного возраста в 2027 году используется средняя продолжительность жизни в 2019-2023 годах.

В 2027 году пенсионного возраста по старости достигнут люди, родившиеся в 1962 году, за исключением тех, кто родился в декабре.

Для обеспечения устойчивости пенсионной системы возраст выхода на пенсию по старости повышался с 1994 года, то есть в общей сложности четыре раза.

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