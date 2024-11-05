ФОТО | Хроника ДТП: около Ротерманни в центре Таллинна водитель врезался в столб

Вчера в 08:15 на мосту в деревне Кирумпяя в волости Выру произошло ДТП, в котором 66-летний мужчина потерял управление над своим Suzuki Grand Vitara, начал скользить и столкнулся с Nissan X-Trail, которым управляла 38-летняя женщина. За Suzuki ехала 45-летняя женщина на Hyundai Tucson, которая не смогла остановить автомобиль и врезалась в Suzuki. Водитель Suzuki и водитель Nissan, а также 18-летняя женщина, находившаяся в Nissan, были доставлены в больницу.

В 08:41 произошло ДТП на остановке общественного транспорта в деревне Вайасту в Ляэне-Вирумаа, где 21-летний мужчина не справился с управлением Mercedes-Benz и съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 10:30 поступило сообщение об аварии в поселке Аруссааре в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, где автомобиль BMW X3 вылетел с дороги из-за скользкой поверхности проезжей части и перевернулся через крышу. Водитель, 76-летний мужчина и пассажир, 72-летняя женщина, были доставлены в больницу.

В 13.39 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 120 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в поселке Нурме в волости Тори в Пярнумаа, где Nissan Qashqai, которым управляла 72-летняя женщина, двигался в сторону Пярну, но отклонился на встречную полосу и столкнулся там с направлявшимся в сторону Таллинна грузовиком Scania, которым управлял 53-летний мужчина. В результате столкновения грузовик вылетел на встречную полосу, где в свою очередь столкнулся с другим грузовиком Scania, который направлялся в сторону Пярну и которым управлял 38-летний мужчина. После этого первый грузовик съехал с дороги. В сторону Пярну двигался также легковой автомобиль Toyota Corolla под управлением 30-летняя женщины, который столкнулся с грузовиком, выехавшим с дороги. Скорая помощь доставила в больницу 53-летнего водителя одного из грузовиков. Также в больницу для медицинского обследования были доставлены водители обеих легковушек.