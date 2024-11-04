ФОТО | Из-за скользкой дороги BMW вылетел с дороги и перевернулся. Другой автомобиль врезался в столб

В понедельник, 4 ноября, в 10:30 в центр тревоги поступило сообщение об аварии в поселке Аруссааре в волости Пыхья-Сакала, где автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, в машине находились два человека, их обоих доставили в больницу для медицинского обследования. Водитель был трезв и имеет водительские права. Дорога на месте ДТП скользкая, у автомобиля были ламельные шины.

Незадолго до этого в в том же районе произошло другое ДТП. За несколько минут до 10 часов в центр тревоги поступило сообщение об аварии в поселке Олуствере в волости Пыхья-Сакала, где автомобиль врезался в столб линии электропередач. В результате столкновения столб сломался и упал на другой легковой автомобиль, а также повредил забор частного дома. Дорога на месте происшествия дорога также была скользкой. Соответствующую информацию передали в Департамент транспорта

Кейск подчеркнула, что пора задуматься о смене покрышек. „В свете произошедших сегодня утром аварий самое время вспомнить, что тем, кто все еще ездит на летних шинах, следует задуматься об их смене уже сейчас. Также сейчас стоит быть очень осторожным во время утренних поездок, потому что дорожные условия переменчивы и местами на дорогах может быть гололед“.

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