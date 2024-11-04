ФОТО | Авария с участием двух грузовиков и двух легковушек на шоссе Таллинн-Пярну парализовала движение(3)
Сегодня около 13:40 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 120 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в поселке Нурме в волости Тори в Пярнумаа
По предварительным данным, легковой автомобиль Nissan Qashqai, которым управляла 72-летняя женщина, двигался в сторону Пярну, но отклонился на встречную полосу и столкнулся там с направлявшимся в сторону Таллинна грузовиком Scania, которым управлял 53-летний мужчина. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в результате столкновения грузовик вылетел на встречную полосу, где в свою очередь столкнулся с другим грузовиком Scania, который направлялся в сторону Пярну и которым управлял 38-летний мужчина. После этого первый грузовик съехал с дороги.
По данным полиции, в сторону Пярну двигался также легковой автомобиль Toyota Corolla под управлением 30-летняя женщины, который столкнулся с грузовиком, выехавшим с дороги. По словам пресс-секретаря, в момент происшествия во всех транспортных средствах находились только водители.
Скорая помощь доставила в больницу 53-летнего водителя одного из грузовиков. Также в больницу для медицинского обследования были доставлены водители обеих легковушек. По данным полиции, водители всех транспортных средств были трезвыми и имеют право управлять транспортным средством соответствующей категории. Движение в месте аварии было закрыто примерно в течение часа.
Около 15:00 Департамент транспорта объявил, что движение в одном направлении снова открыто, но установлено временное ограничение скорости.
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