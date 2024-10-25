Бывший глава КаПо: предложение социал-демократов проверять перед выборами граждан РФ на лояльность лишь добавит проблем

„Самый правильный путь – решать такие вопросы через изменение Конституции, что позволит достичь достаточного консенсуса и в Рийгикогу“, – добавил он.

„Если мы начнем обсуждать, что существует список иностранных граждан, и все желающие участвовать подписывают заявление, осуждающее действия России и подтверждающее их лояльность, то означает ли это, что те, кто не захотят голосовать и подписывать, автоматически становятся угрозой безопасности, с которой нужно что-то делать?“ – отметил Синисалу.

„Также было предложение, чтобы органы безопасности могли исключать людей из списка по необходимости. Во-первых, возникает вопрос, почему только КаПо, не должны ли также разведывательный центр и Департамент внешней разведки проверять свои базы данных“, – добавил Синисалу.

Он подчеркнул, что не проработаны юридические вопросы, которые могут возникнуть. „Исключение из такого списка – это по сути административное действие, которое может быть оспорено в суде. Я не уверен, что у КаПо будет интерес заниматься раскрытием информации о тысячах людей, так как подобные судебные процессы неизбежно приведут к этому“, – сказал Синисалу.

„Возникает и другой вопрос: кто будет заниматься этими живущими в Эстонии людьми, если их лишат избирательного права? Будет ли это обязанностью государства, местных самоуправлений или последствия от озлобленности этих людей придется решать полиции и КаПо? До конца нельзя сказать, какую проблему мы решаем. Или мы решаем одну проблему и создаем дополнительные?“ – прокомментировал Синисалу.

Напомним, что сегодня лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс представил ERR план, согласно которому все иностранцы, проживающие в Эстонии с постоянным или долгосрочным видом на жительство и желающие участвовать в выборах, должны зарегистрироваться в качестве избирателей. Процедура будет такой же, как и при подаче ходатайства на получение гражданства.

При регистрации иностранец должен будет подтвердить, что он осуждает российскую агрессию и признает суверенитет Эстонии.