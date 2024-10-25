Новости Эстонии
25.10.2024, 22:18

Бывший глава КаПо: предложение социал-демократов проверять перед выборами граждан РФ на лояльность лишь добавит проблем

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Арнольд Синисалу
Арнольд Синисалу
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу в программе Uudis+ сказал, что предложение Социал-демократической партии требовать от проживающих здесь граждан России перед местными выборами подтверждения их лояльности эстонскому государству создаст больше проблем, чем решит, пишет RusERR.

„Самый правильный путь – решать такие вопросы через изменение Конституции, что позволит достичь достаточного консенсуса и в Рийгикогу“, – добавил он.

„Если мы начнем обсуждать, что существует список иностранных граждан, и все желающие участвовать подписывают заявление, осуждающее действия России и подтверждающее их лояльность, то означает ли это, что те, кто не захотят голосовать и подписывать, автоматически становятся угрозой безопасности, с которой нужно что-то делать?“ – отметил Синисалу.

„Также было предложение, чтобы органы безопасности могли исключать людей из списка по необходимости. Во-первых, возникает вопрос, почему только КаПо, не должны ли также разведывательный центр и Департамент внешней разведки проверять свои базы данных“, – добавил Синисалу.

Он подчеркнул, что не проработаны юридические вопросы, которые могут возникнуть. „Исключение из такого списка – это по сути административное действие, которое может быть оспорено в суде. Я не уверен, что у КаПо будет интерес заниматься раскрытием информации о тысячах людей, так как подобные судебные процессы неизбежно приведут к этому“, – сказал Синисалу.

„Возникает и другой вопрос: кто будет заниматься этими живущими в Эстонии людьми, если их лишат избирательного права? Будет ли это обязанностью государства, местных самоуправлений или последствия от озлобленности этих людей придется решать полиции и КаПо? До конца нельзя сказать, какую проблему мы решаем. Или мы решаем одну проблему и создаем дополнительные?“ – прокомментировал Синисалу.

Напомним, что сегодня лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс представил ERR план, согласно которому все иностранцы, проживающие в Эстонии с постоянным или долгосрочным видом на жительство и желающие участвовать в выборах, должны зарегистрироваться в качестве избирателей. Процедура будет такой же, как и при подаче ходатайства на получение гражданства.

При регистрации иностранец должен будет подтвердить, что он осуждает российскую агрессию и признает суверенитет Эстонии.

Кроме того, правоохранительным органам следовало бы предоставить право вычеркивать иностранцев из списков избирателей по соображениям безопасности. Поводом может стать, например, демонстрация символа „Z“.

Позже Ляэнеметс сказал порталу Delfi, что пункт предложения социал-демократов, касающийся проверки со стороны Полиции безопасности (КаПо) лояльности граждан РФ, понимается неправильно.

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