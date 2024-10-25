Социал-демократы предлагают разрешить участвовать в выборах только тем гражданам РФ, которые осуждают войну
Социал-демократическая партия внесет в правительство предложение, согласно которому голосовать на местных выборах смогут только те постоянно проживающие в Эстонии иностранцы, которые подтвердят свое осуждение войны, начатой Россией против Украины, сообщает ERR.
Как сказал председатель СДП Лаури Ляэнеметс, Полиция безопасности можно было бы представить право вычеркивать из списков избирателей нежелательных иностранцев.
По словам Ляэнеметса, это означает, что две трети населения с паспортами России, Беларуси, а также обладатели серых паспортов не примут участия в выборах.
Согласно предложению социал-демократов, все иностранцы, проживающие в Эстонии с постоянным или долгосрочным видом на жительство и желающие участвовать в выборах, должны зарегистрироваться в качестве избирателей. Процедура будет такой же, как и при подаче ходатайства на получение гражданства.
При регистрации иностранец должен будет подтвердить, что он осуждает российскую агрессию и признает суверенитет Эстонии.
Кроме того, правоохранительным органам следовало бы предоставить право вычеркивать иностранцев из списков избирателей по соображениям безопасности. Поводом может стать, например, демонстрация символа „Z“.
Следующие выборы в волостные и городские собрания пройдут 19 октября 2025 года.
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