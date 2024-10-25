„Нас неправильно поняли“. Ляэнеметс: мы никогда не предлагали, чтобы КаПо проверяла подноготную каждого человека

По словам Ляэнеметса, поскольку социал-демократы еще не оправили своей законопроект, то пункт их предложения, касающийся проверки со стороны Полиции безопасности (КаПо) понимается неправильно. „Наше предложение состоит не в том, чтобы Полиция безопасности просматривала подноготную каждого человека, никогда и никто не делал такого предложения. Наше предложение было таким, что на основании имеющейся информации если, к примеру, полицую вызывают куда-то, где кто-то крупно исписал буквами „Z“ эстонские памятники, то, видимо, такое деяние будет зафиксировано“.