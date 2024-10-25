Новости Эстонии
25.10.2024, 17:50

„Нас неправильно поняли“. Ляэнеметс: мы никогда не предлагали, чтобы КаПо проверяла подноготную каждого человека

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Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, план социал-демократов по ограничению избирательных прав граждан РФ был понят неправильно.

Председатель Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс сказал сегодня порталу Delfi, что обсуждение предложения с лидерами других коалиционных партий еще только предстоит.

По словам Ляэнеметса, поскольку социал-демократы еще не оправили своей законопроект, то пункт их предложения, касающийся проверки со стороны Полиции безопасности (КаПо) понимается неправильно. „Наше предложение состоит не в том, чтобы Полиция безопасности просматривала подноготную каждого человека, никогда и никто не делал такого предложения. Наше предложение было таким, что на основании имеющейся информации если, к примеру, полицую вызывают куда-то, где кто-то крупно исписал буквами „Z“ эстонские памятники, то, видимо, такое деяние будет зафиксировано“.

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