25.10.2024, 17:50
„Нас неправильно поняли“. Ляэнеметс: мы никогда не предлагали, чтобы КаПо проверяла подноготную каждого человека(17)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, план социал-демократов по ограничению избирательных прав граждан РФ был понят неправильно.
Председатель Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс сказал сегодня порталу Delfi, что обсуждение предложения с лидерами других коалиционных партий еще только предстоит.
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