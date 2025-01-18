„C.S.I.“ по-эстонски. Как эксперт с самым острым слухом в Эстонии помогает раскрывать преступления
Галина Розин, эксперт-фоноскопист из Эстонского института судебной экспертизы, — очень редкий человек, самые важные рабочие инструменты которого — это не только наушники, но и собственные глаза и уши. Материал Delfi Ärileht.
Галина Розин пришла на работу в Эстонский институт судебной экспертизы (EKEI) 26 лет назад. В то время она изучала в университете русский язык и литературу и заметила в фойе тогда еще Педагогического института объявление о вакансии графолога — эксперта по почерку.
„У меня был интерес к почерку и каллиграфии, и я решила попробовать. Я прошла тестирование, и меня отобрали на обучение графологии. В какой-то момент понадобился второй эксперт по голосу. Так как у меня были все необходимые навыки, меня взяли, и я прошла обучение по еще одной специальности“, — рассказывает Розин.
Так что теперь ее основная работа связана с речью, но время от времени она проводит экспертизу рукописного текста, чтобы поддерживать свой уровень квалификации. „Я никогда не думала, что проработаю в одном месте 26 лет, но каждое новое задание — особенное и неповторимое, — говорит она. — Годы пролетели быстро“.