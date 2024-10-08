Главные статьи дня: Нарва готовится к увольнениям учителей, цены на отопление (не) шокируют, группа „охотников за педофилами“ поймана полицией

1. Руководство нарвского детского сада Potsataja выдало письменные предупреждения 10 сотрудникам. По крайней мере одно из них связано с отсутствием подтверждения уровня владения эстонским языком на уровне B2. Согласно информации на сайте детского сада, в учреждении работают 45 человек. В предупреждении указано, что работники могут быть уволены, но установлен срок для выполнения требований. Начнется ли в Нарве волна увольнений из-за незнания эстонского, читайте здесь.

2. Глава объединения силовых станций и центрального отопления Эстонии Сийм Умблея сообщил в понедельник в утреннем эфире Vikerraadio, что причина стабильных цен на отопление связана с ценами на топливо: в Эстонии в этих целях шире всего используется древесная щепа, цены на которую остаются стабильными, а доступность сырья - хорошая. Если вам не хватит тепла от батарей, можете согреваться позитивом от эстонского чиновника по этой ссылке.

3. В Таллинне действовала группа несовершеннолетних пророссийски настроенных „охотников за педофилами“, которые вели разговоры об оружии и изготовлении взрывчатки. Как сообщила полиция, подростки, настроенные на российскую идеологию, осознали ошибки и прекратили свою деятельность, но если бы полиция не вмешалась, то „педоменты“ могли бы вырасти в более крупную группировку. Подросткам по 14-16 лет. Что было у них в голове, расскажет наш корреспондент Рауно Руус (жмите сюда).

4. Во вторник Эстония оказалась на границе двух зон давления. Финляндию и северные районы России охватила зона высокого давления, край которой простирается над Чудским озером, пишет Maaleht. В это же время до Балтийского моря дойдет край области низкого давления. Какие капризы погоды нас ожидают в ближайшее время, узнавайте здесь.