Главные статьи дня: Нарва готовится к увольнениям учителей, цены на отопление (не) шокируют, группа „охотников за педофилами“ поймана полицией
Во вторник 8 октября глава объединения силовых станций Эстонии отчитался о начале отопительного сезона, а полиция - о поимке группы пророссийски настроенных подростков, которые называли себя охотниками за педофилами. Главные новости дня читайте ниже.
1. Руководство нарвского детского сада Potsataja выдало письменные предупреждения 10 сотрудникам. По крайней мере одно из них связано с отсутствием подтверждения уровня владения эстонским языком на уровне B2. Согласно информации на сайте детского сада, в учреждении работают 45 человек. В предупреждении указано, что работники могут быть уволены, но установлен срок для выполнения требований. Начнется ли в Нарве волна увольнений из-за незнания эстонского, читайте здесь.
2. Глава объединения силовых станций и центрального отопления Эстонии Сийм Умблея сообщил в понедельник в утреннем эфире Vikerraadio, что причина стабильных цен на отопление связана с ценами на топливо: в Эстонии в этих целях шире всего используется древесная щепа, цены на которую остаются стабильными, а доступность сырья - хорошая. Если вам не хватит тепла от батарей, можете согреваться позитивом от эстонского чиновника по этой ссылке.
3. В Таллинне действовала группа несовершеннолетних пророссийски настроенных „охотников за педофилами“, которые вели разговоры об оружии и изготовлении взрывчатки. Как сообщила полиция, подростки, настроенные на российскую идеологию, осознали ошибки и прекратили свою деятельность, но если бы полиция не вмешалась, то „педоменты“ могли бы вырасти в более крупную группировку. Подросткам по 14-16 лет. Что было у них в голове, расскажет наш корреспондент Рауно Руус (жмите сюда).
4. Во вторник Эстония оказалась на границе двух зон давления. Финляндию и северные районы России охватила зона высокого давления, край которой простирается над Чудским озером, пишет Maaleht. В это же время до Балтийского моря дойдет край области низкого давления. Какие капризы погоды нас ожидают в ближайшее время, узнавайте здесь.
5. Депутат Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме (EKRE) упрекнула министра инфраструктуры Владимира Света (Социал-демократическая партия) за слова о пользе проекта Rail Baltica, заявив, что на самом деле это отмывание денег из Европейского Союза в Эстонии. Свет парировал: обращайтесь в полицию. „Признайте, что это так: на самом деле проект Rail Baltica — это отмывание денег из Европейского Союза в Эстонии, а также привлечение денег эстонских налогоплательщиков, потому что того результата, который показывают на глянце никогда не будет“, - сказала Хельме. Владимир Свет, поблагодарив за этот вопрос, тоже начал весьма резко: „Возможно, если бы вы занимались строительством этой железной дороги, то это было бы отмыванием денег“. Как дальше развивался конфликт двух политиков противоборствующих партий, читайте здесь.