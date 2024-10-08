Прогноз: какие цены на центральное отопление ждут жителей Эстонии в этом сезоне

Глава объединения силовых станций и центрального отопления Эстонии Сийм Умблея сообщил в понедельник в утреннем эфире Vikerraadio, что причина стабильных цен на отопление связана с ценами на топливо: в Эстонии в этих целях шире всего используется древесная щепа, цены на которую остаются стабильными, а доступность сырья - хорошая.

Умблея также отметил, что в некоторых районах тарифы на отопление снизились, в том числе в Пярну.

„Не видно и не слышно о каких-либо проблемах, что у кого-то не были бы заключены договоры на новый отопительный сезон или где-то маячили бы проблемы с поставками. По крайней мере, по состоянию на данный момент кажется, что в отношении основного топлива не должно быть очень крупных ценовых колебаний. Если их не будет, то и конечная цена не должна измениться“, - пояснил Умблея.

Он добавил, что переменным компонентом в этой формуле является рост зарплат, а также рост цен на закупаемые услуги, но влияние этих факторов остается ограниченным и на общую картину не влияет.

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