Мэр Таллинна Евгений Осиновский: никогда не обещал, что город будет в будущем убирать все тротуары

Полностью вопрос, который передали Осиновскому из зала, звучал так: „Будут ли убирать снег зимой или будет, как 23 апреля (23 апреля 2024 года на Эстонию обрушился мощный снегопад, который стал вызовом для новоиспеченной таллиннской власти, - прим. ред.)? Снег воздуходувкой убирать будут?“

- Снег будут убирать, убирали и раньше, и в последние несколько лет убирали значительно лучше, чем раньше, - подчеркнул мэр Таллинна. - Мы, конечно, это всё забываем, но качество уборки снега значительно улучшилось за последние несколько лет, на это выделен дополнительный ресурс. В том числе у нас в городе есть отдельная организация муниципальная, которая дополнительно занимается уборкой снега. И новая коалиция выделила ещё более 2 миллионов евро для того, чтобы улучшить уборку именно тротуаров - более 60 километров тротуаров дополнительно будут убираться этой зимой со стороны местного самоуправления.

Но никогда не обещал и надеюсь, что никто другой тоже не будет обещать, что город будет в будущем убирать все тротуары. Это нереально, особенно, в первую очередь, в Старом городе, где техникой уборку тротуаров не осуществить. Но с каждым годом, конечно же, эта пропорция тротуаров, которые убираются со стороны местного самоуправления, должна расти, и я уверен, что этого удастся достичь. А то, что снег всегда выпадает внезапно, и город, и жители к этому не готовы, - это, увы, факт, в том числе возьмём этот апрель. На тот момент большинство техники наших партнёров уже было переформатировано на летнюю уборку, то есть они все эти свои нужные инструменты убрали на склад, и в течение одного дня, конечно же, не успели переформатироваться обратно на уборку снега, и тогда уже снег растаял.

Эстонская погода - самая непредсказуемая погода?

Ну, далеко не самая. Посмотрите, что происходит в некоторых других странах. Нам на самом деле повезло, если наша самая большая проблема - это внезапный снегопад.