ФОТО И ВИДЕО | „Не стоит умничать на темы, в которых ты не разбираешься“. Мэр Осиновский ответил на вопросы горожан

Конфликт велосипедистов и автомобилистов в Таллинне Евгений Осиновский назвал искусственным. „Таллинн компактный город, проблем со скоростью передвижения практически нет“, - отметил он. Если учесть, что, по прогнозам, население эстонской столицы в будущем составит 550 000 человек, невозможно поместить еще 100 000 автомобилей на улицы Таллинна, поэтому важно развивать все виды передвижения. „Идеологических проблем в этой ситуации я не вижу“, - отметил мэр. Также Осиновский признал, что многие жители города недовольны изменениями, и некоторые политики пользуются этим, чтобы выставить себя в лучшем свете. „Это - часть демократии“, - сказал он.

„Очень важно, чтобы ребенок владел максимальным количеством языков, - считает Евгений Осиновский, комментируя переход на эстоноязычное образование. При этом Осиновский считает, что „если у нас есть возможность дать детям два родных языка, почему не воспользоваться этим“.

Сам Осиновский закончил в свое время Таллиннскую реальную школу, его дети учатся в частной школе. По словам мэра, такой выбор обусловлен тем, что эта модель подходит для их семьи, так как в школе учатся как эстоно- так и русскоязычные ребята. „Для нас это идеальная модель двустороннего языкового погружения“, - отметил Осиновский. „К сожалению, она не поддерживается на уровне государства“, - добавил он.

Евгений Осиновский по просьбе ведущего Виталия Бесчастного прокомментировал недавнее заявление своего отца Олега Осиновского относительно необходимости отмены детских пособий „Заголовок видел, но это из жанра - не стоит умничать на темы, в которых ты не разбираешься“. „Детские пособия предназначены для сокращения детской бедности, есть очень серьезные сомнения, что денежные выплаты семьям как-то влияют на рождаемость“, - добавил он, подчеркнув, что его политическая позиция сильно отличается от позиции отца.

Себе как мэру сам Евгений Осиновский сейчас на данный момент ставит „четверочку“. „Мы отстаем на несколько недель от реализации своих планов, которые мы инициировали в начале апреля. Будем стараться работать лучше в будущем“, - признал мэр.

„С Таллинном моя семья связана с 1998 года. На сегодня это однозначно мой родной город“, - говорит Евгений Осиновский. Мэр столицы признается, что после возвращения в Таллинн после учебы в Великобритании в 2010 году, он ощутил самое главное чувство - это чувство уюта. „С одной стороны, Таллинн - маленький городок, а с другой - столица нашей страны“.

„Цена на воду и отопление регулируется департаментом конкуренции исходя из реальных расходов предприятий, - сказал мэр Таллинна. - В более долгосрочной перспективе, касательно в первую очередь отопления, у нас планы скорее позитивные. Развиваются новые мощности, в том числе будут поставлены теплонасосы, чтобы обеспечить низкий уровень цен на отопление и не зависеть от газа в будущем. Вспомним 2022 год, например, сколько тогда стало стоить отопление из-за цены за газ. То есть, в будущем я думаю, нам удастся наконец стабилизировать цены с помощью этих планов развития.

На это Осиновский ответил, что центристы лишь обещали заниматься этими вопросами, потому что ни одна их этих услуг на самом деле не может регулироваться местным самоуправлением.

Были и острые вопросы из зала: „Городская управа занимается вообще проблемами? Наступает зима и нас очень интересует снижение расценок на отопление, воду и электричество. Центристская партия это все-таки освещала, а сейчас такое впечатление, что вы уделяете время дорогам, остановкам, а как жителям выжить этой зимой?“

Будут ли в Ласнамяэ строить еще детские сады? По словам мэра сейчас планируется детский сад там же, где новая основная школа - на улице Мартса. Приоритетом также является реконструкция детских садов в районе.

Комментируя уборку тротуаров после апрельского снегопада в этом году, который стал первым большим вызовом для новой городской власти, Осиновский отметил, что за последние несколько лет качество уборки в Таллинне снега значительно улучшилось. Сейчас выделено более 2 млн евро, чтобы улучшить этот процесс - как сказал мэр Таллинна, этой зимой будет убираться на 60 километров больше тротуаров.

Один из гостей открытой встречи RusDelfi спросил мэра Таллинна, чем нынешняя власть лучше центристов. „Я считаю, были и хорошие позитивные вещи сделаны“, - отметил мэр, указав однако, что нехватка мест в школах и детских садах в некоторых районах - результат неэффективного управления предыдущей коалиции.

По мнению Осиновского, после февраля 2022 года общество радикализировалось, но сейчас ситуация успокаивается. В будущем, надеется Осиновский, все же удастся вернуться к мультикультурности.

Касательно цен на электричество, оно у нас биржевое, здесь опять же мы вообще не регулируем эту цену. Но основные решения должны быть приняты на уровне государства. Мы знаем, что правильный путь только один - это инвестиции в возобновляемую энергетику. С помощью этого уже этим летом в дневные часы цена была около нуля. У нас достаточно много солнечных электростанций. Следующий шаг - к 2030 году дополнить эти мощности ветряками, чтобы осенью, зимой и в ночное время у нас также цена на электричество упала. Она и так упала по сравнению с 2022 годом, но все равно выше чем в Финляндии, так что есть над чем работать“.

Еще один острый вопрос был связан с тем, куда будут потрачены деньги, полученные с автоналога. Евгений Осиновский ответил следующим образом:

„Если вы хотя бы немного следите за новостями, то знаете, что в государственном бюджете дыра такого размера, что все дополнительные доходы идут на снижение минуса, то есть уменьшение дефицита. В общем логика государственного бюджета такая: есть некоторые статьи доходов которые напрямую связаны с расходами (деньги с социального налога идут напрямую в Кассу здоровья для предоставления медицинских услуг), но большинство налогов просто поступают в бюджет и распределяются на разные статьи расходов. Они не привязаны напрямую к какой-то статье“.

Также в ходе интервью выяснилось, что Евгений Осиновский сам ходит за продуктами и готовит, а одно из его фирменных блюд - борщ, который любит его дочка. А счастливым его, помимо семейных вещей, делает осуществление долгосрочных планов в политике. „Политиков никогда не хвалят“, - сказал Евгений Осиновский.

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