01.10.2024, 12:35
ПОГОДА В ОКТЯБРЕ | Первый снег выпадет в конце месяца?
ФОТО: | Delfi Meedia
Осень вступает в свои права, и дневные температуры упали к отметке 10 градусов. Читайте, какую погоду обещают в октябре метеорологи и народные предсказатели.
По информации синоптиков Агентства окружающей среды, во вторник (1 октября) расположенный над Эстонией антициклон будет медленно смещаться на Россию, но его западная оконечность обеспечит нам погоду без осадков. Вечером к южной границе приблизится дождевая облачность. Ветер в течение дня будет постепенно усиливаться — таким образом будет оказывать свое воздействие очень активный циклон, находящийся над Северным морем. Ожидается ветер восточных направлений 4-11, на островах и побережье до 16 м/с. Температура воздуха во вторник днем 9..12°C.
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