ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

Михал сообщил, что сейчас правительство активно занимается поиском мест для экономии государственного бюджета. Первые решения, как уже известно, приняты, они касаются социальной сферы. Более подробно об этих изменениях читайте ЗДЕСЬ. Процесс продолжается. Дополнительно сегодня был рассмотрен вопрос использования европейских средств.

Кристина Каллас добавила, что, учитывая состояние экономики, при планировании бюджета важно обращать внимание на то, как можно усилить экономические стимулы, и ускорение темпа использования денег ЕС как раз является одним из таких стимулов.

Она сказала, что в свете разразившегося на днях скандала нельзя не затронуть тему перехода на эстонский язык обучения. „Большинство детей, которые пошли в первый класс, не знают эстонский язык, и неправильно ожидать, чтобы они его знали. Как и показывать, что они не умеют. Для этого переход и нужен“, – сказала министр.

„Дайте детям время, дайте время учителям, школам, чтобы запустить рабочий процесс. Кто-то из детей, которые пошли в первый класс, очень хорошо знает язык, кто-то знает хорошо, а кто-то не знает совсем, мы не знаем этих детей. Может быть, многие из этих детей родом из Украины и действительно не понимают по-эстонски, не говоря уже о том, что они не привыкли общаться с эстонскими журналистами на камеру. Поэтому я призываю сохранять школьный мир и дать возможность запустить процесс. Это очень большое изменение, которое требует времени“.

„Представление детей в средствах массовой информации или публичном пространстве – чрезвычайно деликатная тема, – добавила со своей стороны Сигне Рийсало. – Хочу подчеркнуть, что освещение проблем детей, находящихся в уязвимом положении, должно осуществляться с особой деликатностью. Также важно, чтобы в детских учреждениях имелись внутренние правила, защищающие детей от необоснованного любопытства извне. Родители должны рассказать своим детям, что те имеют право отказаться от общения со СМИ“.