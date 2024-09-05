Скандальный сюжет о переходе на эстонский язык обучения: Kanal 2 показал репортеру Керту Юккум на дверь

В пресс-релизе, разосланном компанией, говорится следующее: „Мы признаем, что данный репортаж не соответствовал принципам журналистской этики и вызвал неоправданные негативные эмоции как у участников, так и у зрителей. Такое поведение не соответствует ценностям нашей компании, которая поддерживает уважительное и ответственное отношение к СМИ. Мы приносим искренние извинения всем, кого затронула или оскорбила эта история“.

Duo Media Networks отметила, что они тщательно проанализировали ситуацию и сделали необходимые выводы. Для того чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, компания приняла дополнительные меры по улучшению рабочих процессов и обеспечению качества. Kanal 2 прекратил сотрудничество с внештатным автором Керту Юккум.

Вчера портал Delfi подробно освятил тему.

„Какую цель преследовала журналистка? Зачем приходить в школу в первый день учебного года, чтобы искать ошибки?“ - сказала директор Ыннела Леэдо-Кюнгас, директор Эхтеской гуманитарной гимназии, давшая интервью передаче „Reporter“.

Директора гимназии не проинформировали, с какой целью журналист“Reporter“ придет в школу и какова будет направленность сюжета. „Но это можно было предположить. Я не знала точно, каким может быть сюжет. Например, с тем первоклассником, я действительно не представляла, что это может быть так ужасно. Первый класс. Первый день в школе“, - сказала директор, которую просто поставили в известность, что журналисты придут снимать школу. Об интервью с детьми речи не было.

По словам Георга Тераса, директора Таллиннской основной школы Кадака, где также побывала съемочная группа Кanal 2, в школе учатся дети с интеллектуальной недостаточностью, которых запрещено фотографировать и снимать, однако это не остановило представителей СМИ. Сам Терас также на несколько секунд появляется в репортаже. В сюжет вошла только его фраза: „Я не понял вопроса“, сказанная в ответ на вопрос Юккум: „Мы слышим здесь только русский язык, вы говорите, другой возможности у вас как у руководителя школы нет?“