ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (913-й день) | Москва и Киев обменялись пленными, Воронежскую область атаковали беспилотники

В ночь на субботу беспилотники атаковали Воронежскую область, российские власти подтвердили, что в результате удара произошла „детонация взрывоопасных объектов“ Беспилотники атаковали три региона России. Власти Воронежской области сообщили о детонации „взрывоопасных объектов“

Украина и Россия обменялись пленными по формуле 115 на 115. В число обменянных вошли российские военные, захваченные в Курской области. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, направленный против Украинской православной церкви, вступил в силу после подписания президентом страны. Патриарх РПЦ Кирилл написал письма об этом лидерам церквей и межправительственных правозащитных организаций. Зеленский подписал закон о запрете в Украине РПЦ

Соединенные Штаты 23 августа объявили о расширении своих санкционных списков сразу более чем на 400 юридических и физических лиц из России, Китая и других стран, а также о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью около 125 млн долларов