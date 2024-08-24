Россия и Украина провели обмен пленными. Киев передал Москве 115 срочников, попавших в плен в Курской области
Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Ведомство заявило, что в Россию вернулись 115 российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области.
В свою очередь Украине переданы 115 военных ВСУ, утверждает российское министерство. Власти Украины обмен пока не комментировали.
Обмен прошел при посредничестве ОАЭ, заявили в Минобороны РФ. Сейчас российские военные, освобожденные в ходе обмена, находятся в Беларуси. Их доставят в Россию после лечения и реабилитации.
„Военкор“ Семен Пегов и украинское движение „Наш выход“ утверждают, что речь идет о российских срочниках. Минобороны РФ не уточнило, есть ли среди освобожденных срочники. Позже уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что в Россию вернули 115 срочников.
Это первый обмен военнопленными между Россией и Украиной с тех пор, как ВСУ начали наступление в Курской области в начале августа. С первых дней украинской операции сообщалось, что десятки (по версии Украины, сотни) российских военные попали в плен. Среди них, как сообщалось, есть солдаты срочной службы.
„Русская служба Би-би-си“ сообщала, что как минимум 81 российский срочник перестал выходить на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области и как минимум 38 призывников попали в плен.
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